محافظة الجيزة تدرس إطلاق اسم الشهيد ساطع النعمانى على ميدان النهضة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، أنه لا مانع من إطلاق اسم الشهيد البطل ساطع النعمانى، الذى توفى اليوم خلال رحلته العلاجية خارج البلاد على ميدان النهضة، لافتا إلى أن المحافظة ستدرس آليات اتخاذ هذا القرار.

وأضاف رئيس مدينة الجيزة لـ"اليوم السابع"، أن الشهيد ضحى من أجل مصر وأمنها ولن تتأخر المحافظة فى تكريمه وتخليد اسمه، مؤكدا أن المحافظة تدرس طلبات إطلاق اسم الشهيد على ميدان النهضة، وفقا لما تقرره لجنه التسميات برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأنه سيتم عرض ذلك عليه.

وتابع اللواء جمال عبد الرشد، أن شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة أو المدنيين، قدموا أرواحهم فداءا لأمن وسلامة الدولة، ووقفوا أبطال أمام شبح الإرهاب حتى قضوا عليه.

كان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى، قد طالبوا بتغيير اسم ميدان النهضة فى الجيزة، إلى ميدان الشهيد ساطع النعمانى، ضحية إرهاب الإخوان، الذى وافته المنية اليوم.