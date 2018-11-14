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مجمع البحوث الإسلامية: لجنة الفتوى بالأزهر لا علاقة لها بفتاوى الفضائيات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:05 م
مجمع البحوث الإسلامية: لجنة الفتوى بالأزهر لا علاقة لها بفتاوى الفضائيات مجمع البحوث الإسلامية
كتب لؤى على
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قال مجمع البحوث الإسلامية، إن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لا علاقة لها بما صدر من أحد ضيوف البرامج التليفزيونية من آراء متعلقة بمسائل دينية وأحوال شخصية بحجة أنهم يمثلون رأى الأزهر، ويقومون بذكر آراء شخصية لهم على أنها رأي الأزهر مما يستوجب التنبيه.
 
وأكد المجمع أن الشيخ سعيد نعمان، الذى ظهر كعضو لجنة فتوى سابق في الأزهر واستضافته بعض القنوات الفضائية بناء على ذلك، وأصدر فتاوى مباشرة تحت هذا المسمى، فإنه لا يمثل لجنة الفتوى بالأزهر وليس له صلة بها ورأيه شخصي وأنه لا يمثل الأزهر.
 
وطالب المجمع وسائل الإعلام بمختلف قنواتها بتحري الدقة والرجوع إلى المختصين عند استضافة من يتحدث في أي أمر من أمور الدين من باب أمانة ومسؤولية الكلمة، وحفاظًا على أمن واستقرار المجتمع.
 
 

 


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الازهر الشريف

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