مجلس الأعمال المصرى التونسى يناقش تحديات الاستثمار فى البلدين

رسالة تونس - أسماء أمين

نظم مجلس الأعمال المصرى التونسى أمس اجتماعا فى تونس بحضور عمر الباهى وزير التجارة التونسى وبمشاركة وفد مكون من جمعية رجال الأعمال المصريين يترأسهم عبدالعليم نوارة رئيس مجلس الأعمال المصرى التونسى، وبحضور وفد رفيع المستوى من رجال الأعمال التوانسة يترأسهم طارق الشريف .

وتناول الاجتماع الفرص والتحديات التى تواجة رجال الأعمال بين البلدين وتحديات تواجة الاستثمار فى البلدين، وظهرت رغبة صادقة من الحضور والممثلين من البلدين على التعاون التام لاسيما أن الظروف والأحداث فرضت على المنطقة ضرورة أن يحدث تعاون مشترك يخرج بمردودا ايجابيا تنتظرة شعوب المنطقة فى شتى المجالات ولا سيما مجالات الاقتصاد والاستثمار الذى اصبح هو الشغل الشاغل للحكومات والشعوب.

وأكد وفد رجال الأعمال المصريين، على أن هناك فرص واعدة فى قطاع الطاقة على الأراضى التونسية وفى قطاع الزراعة والصناعات الغذائية وأن السوق التونسى فى أمس الحاجة للمنتجات الطبية المختلفة، كما أكد المستثمرون التونسيون، على أن السوق المصرى سوق مغرى لا شك لضخ الاستثمارات فى القطاعات المختلفة وتحديدا القطاعات التصنيعية والصناعات التحويلية، إلا أن هناك بعض المعوقات والمشكلات التى سيتم حصرها لعرضها ع اللجنة العليا بين البلدين ف ديسمبر المقبل .

من جانبه، قال الدكتور يسرى الشرقاوى عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر صنعت فى الإصلاح الاقتصادى نجاحا باهرا لاسيما فى قطاعات البنية التحتية والطاقة ودخلت مجال الطاقة البديلة والطاقة المتجددة، وأحرزت اكتفاءً ذاتيًا من الغاز وفائض من الطاقة الكهربائية وإصلاحا اقتصاديا فى السياسات المالية والنقدى، لافتا إلى أن مصر قطعت شوطا فى مجال الإصلاحات التشريعية والهيكلة الإدارية ونظم جذب الاستثمار ومراكز خدمات المستثمرين الأمر الذى أدى إلى تحسن مستوى مصر فى التنافسية العالمية وسهولة أداء الأعمال عن مراكزها فى السابق وانعكس ذلك أيضا على ثقة المؤسسات الائتمانية العالمية فى الاقتصاد المصرى.