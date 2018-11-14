"متحدث الخارجية" ينشر صورة لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقى بمشاركة مصر

يشارك سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، فى الدورة الاستثنائية العشرين للمجلس التنفيذى والدورة الاستثنائية الحادية عشر لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقى، المنعقدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الجارى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، عبر حسابه على "تويتر" صورة تذكارية لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقى بمشاركة مصر، بمناسبة اجتماع المجلس التنفيذى لقمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية.

وتنقسم أعمال القمة إلى اجتماعات المجلس التنفيذى التى تنعقد على المستوى الوزارى يومى 14 و15 الجارى، واجتماعات القمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقى التى تنعقد يومى 17 و18 الجارى.