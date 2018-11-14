ماذا سيفعل "إنترنت الأشياء" والذكاء الاصطناعى فى حياة البشر عام 2020؟

كتبت: هبة السيد

انتشر مصطلح انترنت الأشياء Internet Of Things فى العالم خلال السنوات القليلة الماضية فيما يعمل مصممى الشبكات والشركات العالمية المتخصصة فى حلول تقنية المعلومات على تطوير تطبيقات لدعم نشر هذه التقنيات، وسط توقعات بأن يصل عدد الأجهزة المتصلة لنحو 60 مليار جهاز فى العالم بحلول عام 2020 مع بدء استخدام الجيل الخامس للمحمول 5G والذى من المتوقع أن يعطى سرعات فائقة فى نقل البيانات، وهو ما يطرح التساؤلات فى ماذا سيفعل انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى فى حياة البشر مستقبلا.

وإنترنت الأشياء هو مفهوم متطور لشبكة الإنترنت بحيث تمتلك كل الأشياء فى حياتنا قابلية الاتصال بالإنترنت أو ببعضها البعض لإرسال واستقبال البيانات لأداء وظائف محددة من خلال الشبكة، كما بدأنا نعيش بعض من جوانبه حالياً حيث إن بعض الأشياء التى نستخدمها أصبح لديها قدرة الاتصال بالإنترنت، مثل الساعات، التلفزيونات، النظارات وغيرها، ويدخل تحت مفهوم إنترنت الأشياء، الملابس، الأثاث، الأوانى المنزلية، أعضاء الجسم، الشوارع، أى أن شيء يمكن يلتصق به وحدة معالجة وخاصية اتصال بالإنترنت يعتبر شيئا فى عالم إنترنت الأشياء.

وبدأت العديد من الوظائف تشهد تهديدا من انتشار الواسع للروبوت والآلات المتصلة بالانترنت وكان آخرها ما كشفت عنه وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" عما يعرف "بمذيع الذكاء الاصطناعى” وانتشار الروبوتات والآلات فى العديد من الوظائف التى ربما تندثر لتحل محلها وظائف أخرى كما هو الحال مع التقدم التكنولوجى المتسارع بالعالم.

وتشير التوقعات أنه بحلول 2020 سيكون هناك 50 مليار جهاز متصل بالإنترنت، كما بدأت مصر فى استخدام إنترنت الأشياء ولكنها تحتاج إلى المزيد لمواكبة التوجهات الحديثة وتحسن حياة الناس وجعل البلد مرغوبا أكثر للسكن والاستثمار.

وتعد دول مثل سنغافورة وإسبانيا والامارات من أكبر الدول تطبيقا لتقنيات إنترنت الأشياء فى العالم، وذلك بمجالات عدة مثل المواصلات "الحافلات الذكية والدراجات الهوائية الذكية"، إذ يمكن استئجار أى دراجة هوائية فى سنغافورة ومراقبة تحركاتها عبر إنترنت الأشياء كمثال كما يتم استخدامه فى سنغافورة لمراقبة مستويات المياه والنفايات بحيث يتم التخلص منها حين تصل لمستوى معين، إضافة إلى تطور تطبيقات أخرى مثل كاميرات المراقبة والسيارات بدون سائق لاسيما عند انتشار الجيل الخامس للمحمول.

و العلاقة بين إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى قوية، لان إنترنت الأشياء ستولد كمية كبيرة من البيانات، والذكاء الاصطناعى سيحلل هذه البيانات الضخمة لاستخلاص بيانات مفيدة منها كما يشترط أن يكون 5G اساسيا.