ماتيس يساند الناتو مع تعبير فرنسا وألمانيا عن دعمهما لجيش للاتحاد الأوروبى

(رويترز)

ذكر وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس، أن حلف شمال الأطلسى هو حجر الزاوية فى حماية أوروبا على الرغم من دعوة فرنسا وألمانيا إلى تشكيل جيش للاتحاد الأوروبي.

وسئل ماتيس عما إذا كان يدعم تأسيس جيش للتكتل الأوروبي، فقال للصحفيين "نرى حلف شمال الأطلسى حجر الزاوية فيما يتعلق بحماية أوروبا فى مجال الأمن ونؤيد تماما أن تفعل الدول المزيد لتحمل العبء".

وكان يتحدث قبل بداية اجتماع مع نظيره البولندى فى وزارة الدفاع (البنتاجون).

ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى بناء جيش متكامل للاتحاد وذكرت بدروس الحرب العالمية الأولى والانقسامات التى أدت إلى نشوب الصراع.

وقالت ميركل فى كلمة أمام البرلمان الأوروبى "ينبغى أن نعمل على رؤية مفادها أن نبنى يوما ما جيشا أوروبيا حقيقيا".

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أول من أطلق هذه الدعوة، إذ قال الأسبوع الماضى إن أوروبا تحتاج جيشا حقيقيا لخفض الاعتماد على الولايات المتحدة فى الدفاع، وأثار ذلك غضب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.