"لبنان بتفرح" مصالحة تاريخية بين جعجع وفرنجية.. والحريرى: صفحة تطوى الألم

كتب محمد تهامى زكى

بعد سنوات كثيرة من الخلاف السياسى، شهد الصرح البطريركى فى قرية "بكركى" اللبنانية، مصالحة تاريخية بين سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، وسليمان فرنجية رئيس تيار المردة.

خبر المصالحة أسعد كثيرا من اللبنانيين وعلى رأسهم رئيس الوزراء سعد الحريرى، الذى قال: "المصالحة بين القوات اللبنانية وتيار المردة، صفحة بيضاء تطوى صفحات من الألم والعداء والقلق، نبارك لسليمان بك فرنجية وللدكتور سمير جعجع هذا الحدث الكبير الذى تكلل برعاية البطريرك الراعى"، فيما علق جعجع الطرف الثانى فى المصالحة، قائلا: "اليوم حلو، شو بدك أحلا من هيك، هيدا يوم مصالحة، يوم أبيض، يوم تاريخى ونقطة على السطر".



سعد الحريرى

بينما أجمع أهل الفن والإعلام فى لبنان، على أنها مصالحة تاريخية بين الطرفين، حيث قالت إليسا: "اليوم من أجمل الأيام بتاريخ هالبلد، مصالحة ناطرينا من زمان بين شخصين، عندن مبادئ وبيحترموها، وعندن كلمة وبيضلن قدها، وعندن جرأة وتصالحو، القلب عالشمال".



اليسا

وقالت سيرين عبد النور: "صفحة جديدة، ويارب بارك هل المصالحة وتستمر لخير هل البلد"، فيما قالت الإعلامية اللبنانية جاسيكا عازار: "المصالحة الحقيقية، مصالحة من دون مصلحة"، وقالت المذيعة نوال برى: "أحلى شيء ببيان المصالحة إنه مش وثيقة تفاهم على حصص وزارات وعلى عهود وتعيينات وعلى مراكز، الأهم أنها مصالحة من دون مصالح بتنتهى صلاحيتها مع انتهاء المصلحة".



جاسيكا



سيرين