كاميرات المراقبة تكشف عاملا وراء سرقة 4 كيلو فضة من ورشة بالجمالية

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات واقعة سرقة 4 كيلو فضة من داخل ورشة بمنطقة الجمالية، وتبين أن عامل سابق بالورشة، وراء ارتكاب الواقعة، عقب مغافلة والده الذى يعمل حاليا بالورشة والاستيلاء على نسخة من المفاتيح، فتم ضبطه وإعادة المسروقات، وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة الجمالية، بلاغا من "هانى و ش" 40 سنة، صاحب ورشة فضيات، باكتشافه سرقة مشغولات فضية بإجمالى 4 كيلو، جهاز DVR ، شاشة كمبيوتر من داخل الورشة ملكه.

ومن خلال المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الورشة، ووجود بعثره بمحتوياتها، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "هشام م ع" 18 سنة، عامل سابق بالورشة محل الواقعة، فتم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح الأصلى"، وقرر بأنه نظرا لسابقة عمله بالورشة محل الواقعة صحبة والده "عامل حالى بذات الورشة"، وعلمه بوجود كميات كبيرة من المشغولات الفضية بداخلها، خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك غافل والده واستولى على نسخة المفاتيح حوزته وتوجه للورشة واستولى على المسروقات ولاذ بالفرار، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.