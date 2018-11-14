قطع المياه عن مناطق بالعجوزة وإمبابة منتصف ليل الجمعة 5 ساعات

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قيامها بقطع المياه عن بعض المناطق بالعجوزة وإمبابة إعتباراً من الساعة 12 مساء الجمعة الموافق 16/11/2018 ولمدة 5 ساعات وذلك لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه قطر 300 متر لتعارضه مع أعمال محطة مترو الكيت كات.

كما أعلنت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى " محيط ميدان الكيت كات ، منطقة معهد القلب ، شارع عمر طوسون واجهة شارع السودان بدايةً من ميدان الكيت كات حتى شارع عمر طوسون".

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة للإنقطاع وعدم تجاوزها، وعودة ضخ المياه بعد الانتهاء من الأعمال مباشرةً.