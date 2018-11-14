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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:47 م
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قطع المياه عن مركز ومدينة الصف 12 ساعة بدءاً من الــ 8 مساء الجمعة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:43 م
قطع المياه عن مركز ومدينة الصف 12 ساعة بدءاً من الــ 8 مساء الجمعة قطع مياه- أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن قيامها بإيقاف مؤقت لضخ مياه الشرب من محطة مياه الصف المرشحة وقطع الخدمة عن مركز ومدينة الصف، اعتباراً من الساعة 8 مساء الجمعة الموافق 16/11/2018 وحتى الــ 8 من صباح السبت الموافق 17/11/2018  وذلك لتنفيذ أعمال العمرات الدورية وتطهير بيارة العكرة وإجراء أعمال الصيانة السنوية لمحابس وبوابات البيارة .
 
وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مسئولى شركة مياه الشرب بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية عقب الإنتهاء من الأعمال.
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمستشفيات وأقسام الشرطة وأصحاب المخابز بضرورة تدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع على أن يتم تسيير سيارات لنقل المياه الصالحة للشرب وتخصيص أرقام 125 ، 114 لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن .
 

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قطع المياه

الجيزة

الصف

المياه




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