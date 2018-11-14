قطريليكس: الدوحة توسطت لدى باكستان للإفراج عن أحد مؤسسى حركة طالبان

كتب إسلام جمال

سلط حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم النظام القطرى، توسط تنظيم الحمدين، لإطلاق سراح الملا عبد الغنى بارادار، أحد مؤسسى حركة طالبان الإرهابية.

وقال الحساب، إن فضيحة جديدة نشرتها جريدة واشنطن بوست الأمريكية، تضاف إلى سجل الحمدين القذر فى دعم الإرهاب، أكدت توسط الدوحة للإفراج عن مؤسس حركة طالبان الإرهابية، الملا عبدالغنى بارادار وأعوانه ثم انضمامهم لمكتب الحركة فى قطر.

وأوضح الحساب، أن نظام الحمدين يمتلك سجلا كبيرا فى دعم الإرهاب، ولعب دورا بارزا فى الإفراج عن الملا عبد الغنى بارادار، وأن باكستان أطلقت سراح القيادى بحركة طالبا بعد مطالبات من الدوحة.

وأشار الحساب، إلى تغنى قناة الجزيرة واحتفلاها بإطلاق سراح الملا بارادار.