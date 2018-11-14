قافلة طبية للقضاء على قوائم انتظار جراحات اللوز بمحافظة الأقصر.. الأحد

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم مديرية الصحة بالأقصر بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، قافلة طبية متخصصة فى جراحات اللوز، وذلك للمساهمة فى خطة الوزارة للقضاء على قوائم الانتظار فى هذا النوع من الجراحات، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الدكتور هشام الراوى مدير المكتب الفنى لوكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن أعمال القافلة تنطلق بالمستشفى العام بمدينة الأقصر صباح الأحد المقبل 18 نوفمبر الحالى وتستهدف إجراء ما لا يقل عن 750 عملية جراحية، بالاعتماد على أطباء متخصصين من محافظة الأقصر بدلا من استقدام أطباء من خارجها مما يتطلب نفقات كبيرة للإقامة والسفر والتنقلات والوجبات، مشيرا إلى استمرار عمل القافلة حتى الانتهاء من كافة الحالات التى تحتاج إلى عمليات.