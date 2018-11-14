video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قافلة طبية للقضاء على قوائم انتظار جراحات اللوز بمحافظة الأقصر.. الأحد

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:00 ص
قافلة طبية للقضاء على قوائم انتظار جراحات اللوز بمحافظة الأقصر.. الأحد قافلة طبية
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

تنظم مديرية الصحة بالأقصر بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل الوزارة، قافلة طبية متخصصة فى جراحات اللوز، وذلك للمساهمة فى خطة الوزارة للقضاء على قوائم الانتظار فى هذا النوع من الجراحات، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال الدكتور هشام الراوى مدير المكتب الفنى لوكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن أعمال القافلة تنطلق بالمستشفى العام بمدينة الأقصر صباح الأحد المقبل 18 نوفمبر الحالى وتستهدف إجراء ما لا يقل عن 750 عملية جراحية، بالاعتماد على أطباء متخصصين من محافظة الأقصر بدلا من استقدام أطباء من خارجها مما يتطلب نفقات كبيرة للإقامة والسفر والتنقلات والوجبات، مشيرا إلى استمرار عمل القافلة حتى الانتهاء من كافة الحالات التى تحتاج إلى عمليات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الأقصر يستقبل وفد الاتحاد المصرى للكانوى والكياك لتنظيم البطولة العربية التاسعة

الاقصر

اخبار الاقصر

قافلة طبية بالاقصر

اخبار مصر

وزارة الصحة

اخبار المحافظات

مواجهة قوائم الانتظار بمستشفيات الاقصر




لا تفوتك
السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

السيسي من باليرمو: مصر تدعم تحقيق مصالح الليبيين فى عودة الاستقرار والأمن

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

أحمد الجار الله تعليقا على صفاء الهاشم: فردية وعلاقتنا مع مصر متجذرة

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

الدكتور على الدين هلال لـ"اليوم السابع": مصر تتحول من أمة عجوز إلى بلد شابة.. وحزب مقاومة التغيير أقوى حزب فى البلاد.. أقول للمعترضين على نظام التعليم الجديد: "التغيير مش قفش".. السوشيال ميديا أصبحت مضيعة للوقت

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

صور.. قصة نجاح زوجين بالشرقية تحولا من محدودى الدخل لأصحاب مصنع للحلاوة الطحينة.. الزوجين: بدأنا فى غرفة بمنزلنا وجهاز تنمية المشروعات ساعدنا فى تحوليها لمصنع.. وينصحون الشباب: حب مشروعك يحبك

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة.. والأرصاد تتوقع سقوط أمطار على القاهرة

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

محمد صلاح يخطف جائزتين فى حفل الأفضل بشمال غرب إنجلترا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة