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قاتل طفل بني سويف: تخلصت منه واحتفظت بجثته 3 أيام انتقاما من أسرته

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:12 م
قاتل طفل بني سويف: تخلصت منه واحتفظت بجثته 3 أيام انتقاما من أسرته الضحية
كتب- محمود عبد الراضي و أيمن لطفي
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طفل صغير لم يتخط الخامسة من العمر، دفع ثمن العند والتعصب الأعمى بين عائلتين في الصعيد، بعدما استدرجه شاب وقتله وتخلص من جثته قبل القبض عليه.

اعترافات المتهم ـ أمام جهات التحقيق ـ حملت العديد من التفاصيل المثيرة، التي تؤكد مدى الغل الذي ملأ قلب المتهم نحو أسرة الضحية، فقرر حرق قلوبهم عليه.

 سرد القاتل تفاصيل جريمته النكراء، التي هزت أرجاء محافظة بني سويف، حيث زلزلت صور الضحية قلوب الجميع، بعدما انتشرت على الفيس بوك قبل العثور على جثته مقتولاً.

"أيون قتلته..عشان أحرق قلب أسرته عليه"، بهذه الكلمات بدأ المتهم اعترافاته، قائلاً: يوجد خلاف قديم بين أسرتنا وعائلة الطفل، وفكرت في وسيلة للانتقام منهم، فلم أجد أفضل من حرق قلبهم على أحد أطفالهم.

يضيف المتهم "محمود.س" 30 سنة سائق، خططت للجريمة مع نفسي، وجاء وقت التنفيذ، حيث رصدت الطفل أثناء لهوه في الشارع بقرية السعادنة التابعة لمركز بني سويف برفقة مجموعة من الأطفال، وتسللت نحوه وخطفته وتوجهت به لمنزلنا.

"طفل يصرخ، وقلب المتهم يرتجف من الخوف"، هكذا يصف الجاني المشهد حتى وصل بالطفل لمنزله، حيث تعدى بألة حادة على رأس الطفل حتى سقط غارقاً في دمائه، دون أن تشفع نظرات الطفل وتوسلاته له لدى القاتل، الذي تحول لوحش كاسر، كل هدفه الانتقام الذي أعمى قلبه وعطل عقله.

في الأثناء، دخلت زوجة شقيق المتهم المنزل فاكتشفت الجريمة، لتصرخ في وجهه :"يخرب بيتك ايه اللي انت هببته دا"، لكنه طالبها بالتماسك، حتى يتخلص من جريمته، فوضع الاثنين الطفل داخل جوال واحتفظا به داخل المنزل.

3 أيام قاسية وصعبة مرت على أسرة الطفل، بحثوا عنه في كل مكان دون جدوى، كاد الشك والخوف يمزق جسدهم، في الوقت الذي كانت جثة الطفل تتعفن، ليقرر القاتل التخلص من الجثة بإلقائها في إحدى الشوارع النائية بالقرية، بينما طلب من زوجة شقيقه مساعدته في التخلص من آثار الدماء.

صدمة أصابت الأسرة لدى عثورهم على جثة الطفل مقتولاً، فأسرعوا نحو مركز الشرطة، وحرروا محضرا بمقتل الطفل "محمد" صاحب الخمس أعوام، لتتوصل تحريات المباحث لوجود خلافات بين أسرة القتيل والمتهم، ويتم القبض عليه معترفاً بجريمته.

وكان مركز شرطة بني سويف تلقى بلاغاً من الأهالي بالعثور على طفل مقتول، فوجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام بتشكيل فريق بحث قاده اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف واللواء محمد ضبش مدير المباحث، حيث توصلوا لهوية القاتل وألقوا القبض عليه.

المتهم
المتهم

 


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