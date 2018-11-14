فيديو وصور.. محافظة المنوفية ونقيب الزراعيين يشاركان فى زراعة 3000 شجرة مثمرة

المنوفية - محمد فتحى

قام صباح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتور السيد على خليفة نقيب الزراعيين، بتدشين مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لزراعة مليون شجرة مثمرة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور حمدى جامع وكيل وزارة الزراعة، مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم، ونقباء المعلمين والزراعيين والفلاحين بالمحافظة، ورئيس حى شرق مدينة شبين الكوم، حيث قام المحافظ ونقيب الزراعيين بغرس مجموعة من الأشجار المثمرة بالمدرسة المصرية اليابانية ومدرسة عبد المنعم رياض الثانوية بنين بمدينة شبين الكوم .

فيما أكد نقيب الزراعيين، على أن النقابة بدأت فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرزراعة مليون شجرة مثمرة ببعض المحافظات داخل المدارس بالمدن والقرى، مشيراً إلى أن النقابة تدعم محافظة المنوفية بـ (3000) شتلة من الأشجار المثمرة (الجوافة – البرتقال – اليوسفى – ليمون - رومان) كمرحلة أولى ضمن المبادرة.

ومن جانبه، أشاد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بإطلاق تلك المبادرة على أرض المنوفية، موجها بضرورة تنمية ثقافة زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها ورعايتها لدى الأجيال القادمة، مؤكدا على أنه سيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين الإدارات التعليمية والزراعية بكافة مدن ومراكز المحافظة للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة .

كما قام اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بجولة مفاجأة لمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، للإطمئنان على إنتظام سير العمل والتأكيد على تحقيق أعلى معدلات الإنضباط وتقديم الخدمات للمواطنين، بحضور اللواء عصام عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .

وتفقد المحافظ إدارات الشئون القانونية والشئون الإدارية والعقود والمشتريات ومكتب المتابعة ولجان فض المنازعات والبوابة الإلكترونية ومشروعك والمركز الإعلامى وجمعية المحاربين القدماء ومكتب المستشار العسكرى والإدارة الهندسية .

ومن جانبه، طالب محافظ المنوفية، العاملين ببذل المزيد من الجهد والوصول بالأداء إلى المستوى المشرف فى إنجاز الأعمال توفيراً لوقت وجهد المواطنين ، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن معاملة الجمهور.



محافظ المنوفية ونقيب الزراعيين أثناء زراعتهم الأشجار بالمدرسة اليابانية



محافظ المنوفية ونقيب الزراعيين أثناء زراعتهم الأشجار بالمدرسة اليابانية



محافظ المنوفية ونقيب الزراعيين أثناء زراعتهم الأشجار بالمدرسة اليابانية



محافظ المنوفية ونقيب الزراعيين أثناء زراعتهم الأشجار بالمدرسة الياباني



محافظ المنوفية ونقيب الزراعيين أثناء زراعتهم الأشجار بالمدرسة اليابانية



محافظ المنوفية يتفقد الوحدات المحلية بشبين الكوم



محافظ المنوفية يتفقد الوحدات المحلية بشبين الكوم



محافظ المنوفية يتفقد الوحدات المحلية بشبين الكوم