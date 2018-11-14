video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. محافظة المنوفية ونقيب الزراعيين يشاركان فى زراعة 3000 شجرة مثمرة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 02:29 م
فيديو وصور.. محافظة المنوفية ونقيب الزراعيين يشاركان فى زراعة 3000 شجرة مثمرة محافظ المنوفية ونقيب الزراعيين أثناء زراعتهم الأشجار
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

قام صباح اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، والدكتور السيد على خليفة نقيب الزراعيين، بتدشين مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لزراعة مليون شجرة مثمرة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور حمدى جامع وكيل وزارة الزراعة، مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم، ونقباء المعلمين والزراعيين والفلاحين بالمحافظة، ورئيس حى شرق مدينة شبين الكوم، حيث قام المحافظ ونقيب الزراعيين بغرس مجموعة من الأشجار المثمرة بالمدرسة المصرية اليابانية ومدرسة عبد المنعم رياض الثانوية بنين بمدينة شبين الكوم .

فيما أكد نقيب الزراعيين، على أن النقابة بدأت فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرزراعة مليون شجرة مثمرة ببعض المحافظات داخل المدارس بالمدن والقرى، مشيراً إلى أن النقابة تدعم محافظة المنوفية بـ (3000) شتلة من الأشجار المثمرة (الجوافة – البرتقال – اليوسفى – ليمون - رومان) كمرحلة أولى ضمن المبادرة.

ومن جانبه، أشاد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بإطلاق تلك المبادرة على أرض المنوفية، موجها بضرورة تنمية ثقافة زراعة الأشجار المثمرة والحفاظ عليها ورعايتها لدى الأجيال القادمة، مؤكدا على أنه سيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين الإدارات التعليمية والزراعية بكافة مدن ومراكز المحافظة للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة .

كما قام اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بجولة مفاجأة لمبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، للإطمئنان على إنتظام سير العمل والتأكيد على تحقيق أعلى معدلات الإنضباط وتقديم الخدمات للمواطنين، بحضور اللواء عصام عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم .

وتفقد المحافظ إدارات الشئون القانونية والشئون الإدارية والعقود والمشتريات ومكتب المتابعة ولجان فض المنازعات والبوابة الإلكترونية ومشروعك والمركز الإعلامى وجمعية المحاربين القدماء ومكتب المستشار العسكرى والإدارة الهندسية .

ومن جانبه، طالب محافظ المنوفية، العاملين ببذل المزيد من الجهد والوصول بالأداء إلى المستوى المشرف فى إنجاز الأعمال توفيراً لوقت وجهد المواطنين ، مؤكدا على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الإدارات والعمل كمنظومة متكاملة لتحقيق الصالح العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحسن معاملة الجمهور.

محافظ المنوفية ونقيب الزراعيين أثناء زراعتهم الأشجار بالمدرسة اليابانية (1)
محافظ المنوفية ونقيب الزراعيين أثناء زراعتهم الأشجار بالمدرسة اليابانية 

 

محافظ المنوفية ونقيب الزراعيين أثناء زراعتهم الأشجار بالمدرسة اليابانية (3)
محافظ المنوفية ونقيب الزراعيين أثناء زراعتهم الأشجار بالمدرسة اليابانية

 

محافظ المنوفية ونقيب الزراعيين أثناء زراعتهم الأشجار بالمدرسة اليابانية (5)
محافظ المنوفية ونقيب الزراعيين أثناء زراعتهم الأشجار بالمدرسة اليابانية

 

محافظ المنوفية ونقيب الزراعيين أثناء زراعتهم الأشجار بالمدرسة اليابانية (6)
محافظ المنوفية ونقيب الزراعيين أثناء زراعتهم الأشجار بالمدرسة الياباني

 

محافظ المنوفية ونقيب الزراعيين أثناء زراعتهم الأشجار بالمدرسة اليابانية (7)
محافظ المنوفية ونقيب الزراعيين أثناء زراعتهم الأشجار بالمدرسة اليابانية

 

محافظ المنوفية يتفقد الوحدات المحلية بشبين الكوم (1)
محافظ المنوفية يتفقد الوحدات المحلية بشبين الكوم

 

محافظ المنوفية يتفقد الوحدات المحلية بشبين الكوم (2)
محافظ المنوفية يتفقد الوحدات المحلية بشبين الكوم

 

محافظ المنوفية يتفقد الوحدات المحلية بشبين الكوم (3)
محافظ المنوفية يتفقد الوحدات المحلية بشبين الكوم 

 

محافظ المنوفية يتفقد الوحدات المحلية بشبين الكوم (4)
محافظ المنوفية يتفقد الوحدات المحلية بشبين الكوم

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنوفية يكرم شادى الفائز بالمركز الرابع فى بطولة الألعاب الأولمبية للشباب

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

جامعه المنوفيه

المدرسة اليابانية

محافظ المنوفية

الوحدة المحلية

شبين الكوم




لا تفوتك
التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

التأمين الصحى: زيادة دعم عمليات زراعة القرنية للمنتفعين لـ17 ألف جنيه

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

الإسكان تؤكد استمرار بيع كراسات شروط الإعلان العاشر حتى 15ديسمبر المقبل

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

أزمة مراكز الدروس الخصوصية تشتعل بالإسكندرية.. الطلاب يستبدلون المدرسة بالسنتر.. وأولياء الأمور يرفضون إغلاقها.. تعليم الإسكندرية: حصر 120 مركزا وننتظر تجديد الضبطية القضائية.. ومديرية الأمن تغلق 17 منها

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

ستان لى الفنان السياسى.. حارب العنصرية الأمريكية بالسينما.. أسطورة الكوميكس ترك رسائله السياسة فى قصص X-men .. تلميحاته انتقلت للأفلام فى First Class.. وبلاك بانثر يعيد تراث الفهود السوداء فى 2018

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

شاهد.. بيليه وميسي الأكثر تهديفًا لفريق واحد على مر التاريخ

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

رياضة الأنوثة.. 5 تمارين تمارسها عارضات الأزياء لشد الساق والخصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة