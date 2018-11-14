فيديو.. تعرف على 6 مشروعات خدمية افتتحها محافظ كفر الشيخ بتكلفة 123 مليون جنيه

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، واللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، عدد من المشروعات القومية بتكلفة 123 مليون جنيه ، عبارة عن مركزي شباب ومدرستين وإسكان الجونة ، ومدرستين ، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 62 في ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية الرابع من نوفمبر 1956م، بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومحمد محجوب، رئيس مركز ومدينة البرلس، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، وعدد كبير من شباب المحافظة وأهالي البرلس، ووضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري،و تبادل محافظ كفرالشيخ،الدروع مع قادة القوات البحرية في الاحتفال بالعيد القومى.



ودشن المحافظ 2 لانش بموصفات أمنية قياسية وسلمهم لشرطة المسطحات المائية بالبرلس بتكلفة 4 مليون جنية، لمطاردة ومكافحة جميع حالات التعدي بالبحيرة على مدار 24 ساعة، وفرض سيادة القانون وضبط المخالفين على مستوى المسطح المائي لبحيرة البرلس، لافتاً انه تم تصميم هذه اللانشات بمواصفات أمنية تتناسب مع جميع أعمال شرطة المسطحات المائية، ويبلغ طول اللانش 11.5 متراً، وعرض 2.75 متراً، وغاطس يبلغ 50 سم، كما يبلغ وزن اللانش الواحد 4.5 طن، بقوة 400 حصان، حيث يوجد باللانش 2 ماكينة كل ماكينة بقوة 200 حصان، وتبلغ سرعته 35 عقدة/ساعة، بحمولة 10 أفراد، ومزود بكاميرات مراقبة وجهاز قياس أعماق وجهاز gps وجهاز لاسلكي على التردد VHF، ومزود بكشاف إنارة للاستخدام الليلى، وسرينة إنذار بوليس، وتم تنفيذ هذه اللانشات بترسانة إصلاح السفن بالقوات البحرية.

وإفتتح المحافظ ومرافقيه المقر الإداري لمركز شباب برج البرلس بتكلفة مليون و800 ألف جنيه ،فتم إنشاؤه على مساحة 446 متر مربع، بتكلفة مليون و800 ألف جنيه ، وذلك ضمن تطوير مركز شباب برج البرلس الذى يتضمن ملعب قانونى، وملعب خماسي على مساحة 12 قيراط، وسور خارجي، مضيفاً ان الهيئة العامة للإنتاج الحربى قامت بتنفيذه، بمدة تنفيذ 10 أشهر .

كما افتتح محافظ كفرالشيخ، مركز شباب بلطيم على مساحة 2 فدان بتكلفة 7.5 مليون جنيه، الذي تم إنشاؤه على مساحة 2 فدان، بتكلفة إنشاء 7.5 مليون جنيه، يتضمن ملعب قانونى، وتم تنجيله بالنجيل الصناعى، والذى نفذته الهيئة العامة للإنتاج الحربى، بمدة تنفيذ 10 شهور،لتحقيق خطوات إيجابية ملموسة في إطار رؤية شاملة وخطة متكاملة لتطوير البنية الأساسية الشبابية والرياضية في مختلف مراكز المحافظة.

كما افتتح محافظ كفرالشيخ،مشروع إسكان الجونة ببرج البرلس بتكلفة 100 مليون جنيه، بإنشاء 26عمارة بعدد 520 وحدة سكنية بتكلفة 100 مليون جنيه طبقاً للقيمة التعاقدية، بمساحة 90 متر مربع كاملة التشطيب و 416 محل، تم تنفيذها من خلال مديرية الإسكان والمرافق، بالتعاون مع الشركة الوطنية لمواد البناء والمقاولات، لافتاً ان ما تم تنفيذه من اسكان اجتماعي بمحافظة كفرالشيخ، هو ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، التي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في بداية برنامجه الانتخابي.

كما تم إنشاء 6 عمارات بعدد 120 وحدة سكنية بقيمة إجمالية 18 مليون و191 ألف جنيه، تم الانتهاء من 6 عمارات بموقع الإسكان الاجتماعي بالجونة برج البرلس بعدد 120 وحدة سكنية بمساحة 90 متر مربع كاملة التشطيب و 96 محل، تم تنفيذه من خلال الشركة الوطنية لمواد البناء والمقاولات، و 9 عمارات بموقع الإسكان الاجتماعي بالجونة برج البرلس بعدد 180 وحدة سكنية و 144 محل، تم تنفيذه من خلال الشركة الوطنية لمواد البناء والمقاولات، كما تم الانتهاء من المباني والتسليم لوزارة الإسكان وجارى الانتهاء من أعمال الرصف وتوصيل الغاز الطبيعي، مشيراً انه تم تخصيص وحدات سكنية لـ 286 مواطن، وقام 83 مواطن بسداد عدادات المياه والكهرباء.

كماتم انشاء 14 عمارة جديدة بمشروع «تحيا مصر» لإسكان الشباب بغرب مدينة كفرالشيخ، فضلاً عن طرح 9 عمارات جديدة بنفس الموقع لتبلغ عدد الوحدات السكنية 2100 وحدة سكنية من خلال اقامة 60 عمارة للإسكان الاجتماعي كاملة التشطيب، مؤكداً انه جارى اتخاذ اجراءات تخصيص 5 أفدنة أخرى بنفس الموقع، لضمها لمشروع تحيا مصر لإسكان الشباب، فضلاً عن عمل الرسومات المعمارية لقطع أراضي بسخا والحمراوى بمدينة كفرالشيخ وارسالها لوزارة الاسكان لاعتمادها، لإنهاء أزمة الإسكان بمدينة كفرالشيخ المستمرة منذ عام 2004م، وتوفير وحدات اسكان لحاجزي الـ 5 و9 آلاف جنيه.

كما افتتح محافظ كفرالشيخ،مسجد النرجس ببلطيم بتكلفة 6 مليون جنيه،مقام على مساحة 1350 متراً ويضم مصلى نسائي، وداراً لتحفيظ القرآن الكريم، تم تنفيذه في 4 أعوام، بتصميم بنائي حديث يتبع كل الإمكانيات الخاصة بشروط الصلاة.

كما افتتح محافظ كفرالشيخ،مدرسة كفر جلو وأولاد سعيد بتكلفة 4.9 ملايين جنيه، بادارة بلطيم التعليمية، لخفض الكثافة بالفصول وتحسين جودة التعليم بالمدارس،كما افتتح مدرسة المرازقة الابتدائية، بإدارة بلطيم التعليمية، بتكلفة 3 ملايين جنيه.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم افتتاح مدرسة كفر جلو وأولاد سعيد بإدارة بلطيم التعليمية بتكلفة 4.9 مليون جنيه على مساحة 2037م2_أرضى + 4 طوابق بعدد فصول 11 فصل، لافتاً ان الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس استمراراً لسياسة المحافظة بخفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم لأبناء محافظة كفرالشيخ تنفيذاُ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

أضاف محافظ كفرالشيخ، ان إجمالي عدد المدارس 104 مدرسة و2 إدارة تعليمية و3 وحدات صحية، بتكلفة إجمالية 610 مليون 256 ألف و 524 جنيه، بإجمالي عدد مباني 117 مبنى، بإجمالي عدد فصول 1429 فصل، تم إنجاز 93 مدرسة بإجمالي عدد مباني 105 مبنى، بإجمالي عدد فصول 1265 فصل، وعدد المدارس الجاري العمل بها 11 مدرسة بإجمالي عدد مباني 12 مبنى، بإجمالي عدد فصول 164 فصل، بإجمالي 109 مشروع ضمن خطة 2017/ 2018 م، بالإضافة الى أن عدد المدارس 67 مدرسة وإدارة تعليمية، بتكلفة إجمالية 112 مليون 970 ألف و 609 جنيه، بإجمالي عدد مباني 69 مبنى، بإجمالي عدد فصول 948 فصل، وعدد المدارس الجاري العمل بها 17 مدرسة بإجمالي عدد مباني 20 مبنى، بإجمالي عدد فصول 236 فصل، وجارى إسناد 12 مدرسة بإجمالي عدد مباني 12 مبنى، بإجمالي عدد فصول 179 فصل، تم تجهيز 31 مدرسة ولم يتم الإعلان عن طرحها بإجمالي عدد مباني 31 مبنى، بإجمالي عدد فصول 430 فصل، وتم تجهيز 3 مدارس يابانية تم تجهيزها للطرح ولم يتم الإعلان عنها بعدد مباني 3 مبانى، بإجمالي عدد فصول 50 فصل، كما تم تجهيز 4 مدارس لطرحها بإجمالي عدد مباني 4 مبانى، بإجمالي عدد فصول 52 فصل، بإجمالي 68 مشروع ضمن خطة 2018/ 2019م، مشيراً أنه يوجد 52 حي وقرية من المناطق الأشد إحتياجاً بالمحافظة تحتاج الى توفير 71 موقع أرض لتوفير فصول إضافية بإجمالي 1446 فصل.

وقال محافظ كفرالشيخ، انه تم افتتاح الإحلال الجزئى مدرسة المرازقة الابتدائية بتكلفة 2 مليون و 800 ألف جنيه، على مساحة 1823 م 2، بعدد فصول 11 فصل تضم ارضى واربعه أدوار، لافتاً ان الفترة القليلة القادمة تشهد افتتاح العديد من المدارس لمزيد من خفض الكثافة بالفصول وتحسين مناخ التعليم.

أكد محافظ كفرالشيخ، ان الاهتمام بقطاع التعليم من أولى اولوياتنا، لتحسين بيئة التعليم ورفع المستوى الثقافي والتربوي، من خلال بناء مدارس جديدة وتدريب المعلمين ورعايتهم، لتوفير الامكانيات المطلوبة لبناء جيل متعلم مثقف واعى يستطيع النهوض بمستقبل الوطن، وفى نهاية الاحتفال استمع محافظ كفرالشيخ، لقصائد شعرية قدمها تلاميذ المدرسة، مقدماً لهم التحية والعاملين بالتربية والتعليم والأبنية التعليمية.

وعلى جنب أخر تابع محافظ كفرالشيخ،جهود الحماية المدنية فى السيطرة على حريق مزرعة للدواجن بجزيرة الورد التابعة لمركز الحامول، ويكلف التضامن الإجتماعى بدراسة الحالات المتضررة من الحريق، ومضاعفة سيارات الحماية المدنية لسرعة إخماد الحريق.

وكلف " المحافظ " بزيادة عدد سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف حتى السيطرة على الحريق بشكل كامل، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة، وتقديم المساعدة للمتضررين فى نقل الدواجن خارج المزرعة للحد من أى خسائر.

وكان محافظ كفرالشيخ، قد كلف سيارات الحماية المدنية والإسعاف بالانتقال الى موقع الحريق فور الإبلاغ عنه، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، و 3 سيارات للإسعاف، وذلك للسيطرة على حريق جزئى نشب فى مزرعة دواجن بجزيرة الورد بالحامول، وتمت السيطرة على الحريق، بإشراف محافظ كفرالشيخ، والذى تواجد بموقع الحادث حتى الإطمئنان بشكل نهائى على السيطرة الكاملة عليه، وذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس على عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب أحمد جبارة، القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير الأمن، وأعضاء مجلس النواب، والمهندس هشام فتحى، مدير عام النظافة والتجميل، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

فيما قدم أهالى جزيرة الورد الشكر لمحافظ كفرالشيخ، على أهتمامه وحرصه على متابعة أعمال السيطرة على الحريق شخصياً وانتظاره بمكان الحادث حتى السيطرة الكاملة على إطفاء الحريق.