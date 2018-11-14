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"فى جنة الخلد يا شهيد".. مظاهرة حب ووفاء لـ ساطع النعمانى عقب رحيله.. صور

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:23 م
"فى جنة الخلد يا شهيد".. مظاهرة حب ووفاء لـ ساطع النعمانى عقب رحيله.. صور الشهيد الراحل ساطع النعمانى
كتب محمد عبد العظيم
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رحل عن عالمنا العقيد ساطع النعمانى، ضحية إرهاب جماعة الإخوان فى ميدان النهضة، فجر اليوم، الأربعاء، فى مستشفى سانت مارى فى العاصمة البريطانية لندن، حيث كان النعمانى يستكمل علاجه بالخارج بعدما شعر بتدهور فى حالته إلى أنه توفى فور نقله للمستشفى لإسعافه، وعقب رحيله شهد موقع "تويتر" حالة كبيرة من الحزن على رحيل الشهيد، حيث تصدر قائمة الأكثر تداولا فى مصر.

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المشاركون فى الهاشتاج حرصوا على تقديم واجب العزاء فى الشهيد الراحل ساطع النعمانى، ومع الدعاء له فى مظاهرة حب تؤكد أن هذا الشهيد يأتى ضمن قائمة شرفاء الوطن الذين ضحوا بحياتهم فى سبيل إنقاذ بلادهم من الإرهاب الأسود.

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والراحل عاد للقاهرة فى 16 سبتمبر 2014، بعدما خضع لرحلة علاج استمرت ما يقرب من 411 يوما فى لندن عقب إصابته بطلق نارى فى الوجه أثناء مشاركته فى أحداث بين السرايات بعد الخطاب الأخير الذى ألقاه المعزول محمد مرسى بتاريخ 2 يوليو عام 2013، ما أدى إلى إصابته بفقدان البصر، وأصيب بغيبوبة لمدة 60 يومأً وفقد عينيه .

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وفاة ساطع النعمانى

رحيل ساطع النعمانى

اليوم السابع بلس




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