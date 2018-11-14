فشل جهود تشكيل الحكومة فى لاتفيا

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تخلى زعيم حزب المحافظين فى لاتفيا يانيس بوردانس عن خططه لتشكيل حكومة جديدة، اليوم الأربعاء، بعد انسحاب 3 أحزاب من المحادثات.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الرئيس رايموندس فيونيس رشح يانيس بوردانس لشغل المنصب الأسبوع الماضى وأعطاه مهلة حتى 21 نوفمبر لتشكيل حكومته بعد الانتخابات التى أسفرت عن برلمان يضم سبعة أحزاب.

وأكد بوردانس أنه أبلغ رئيس البلاد بأن تشكيل الحكومة غير ممكن فى الوقت الحالي.

ويستحوذ الحزب المحافظ الجديد 16 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 100 مقعد ، وقد ناقش عدة نماذج لتشكيل حكومة ائتلافية مع أحزاب أخرى، ولم تظهر حتى الآن أى مجموعة يمكنها الحصول على الأغلبية داخل البرلمان لتشكيل حكومة جديدة.

وكانت حكومة يمين الوسط، فقدت الأغلبية التى كانت تتمتع بها فى الانتخابات التى جرت الشهر الماضي، وفاز حزب"هارموني" اليسارى بمعظم الأصوات، ولكنه فشل فى الحصول على تأييد أى من الأحزاب البارزة الأخرى.