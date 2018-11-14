فريق طبى ينجح فى استئصال كلى للمرئ بمستشفى التأمين الصحى بشبرا الخيمة

نجح فريق طبى بمستشفى النيل للتأمين الصحى فى شبرا الخيمة، فى إجراء عملية استئصال كلى للمرئ، لوجود ورم خبيث من خلال الصدر والبطن والرقبة مع استئصال الغدد الليمفاوية بالصدر مع تخليق مرئ جديد من المعدة وإعادة توصيلها بالبلعوم وذلك تحت إشراف الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى والدكتورة جمال حجاج مدير فرع القليوبية.

ضم الفريق الطبى الدكتور السيد عبد الستار استشارى جراحة الأورام والدكتور طارق أبو النصر استشارى جراحة الأورام والدكتور أدهم جمال أخصائى جراحة الأورام والدكتور محمد محرز استشارى التخدير، والدكتور عبد الصبور الشافعى استشارى الرعاية إلى جانب فريق من التمريض على أعلى مستوى من التدريب والمهارة.

وقال الدكتور عيد العطار مدير عام المستشفى فى تصريحات صحفية، أن المستشفى استقبلت المريض فى حالة صعبة وبعد إجراء الفحوصات اللازمة تقرر إجراء جراحة عاجلة استمرت نحو 5 ساعات، مؤكدا استقرار حالة المريض واستكمال العلاج.