غموض بشأن استقالة "ليبرمان".. وسلطات الاحتلال تنفى ترك منصبه

رويترز

أكدت سلطات الاحتلال الاسرائيلى ان وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان لم يعلن استقالته .

ومن المقرر أن يدلي ليبرمان ببيان اليوم الأربعاء وقال مصدر مقرب من السياسي المنتمي لأقصى اليمين ان ليبرمان قد يعلن استقالته بسبب سياسة الحكومة إزاء قطاع غزة.

وقال المصدر لرويترز "إنه يفكر في الاستقالة" وذلك بعد أن ذكر مكتب ليبرمان أن الوزير يعارض قرارا اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر أمس الثلاثاء بوقف الهجمات على غزة حيث وضع وقف لإطلاق النار وافقت عليه فصائل فلسطينية مسلحة حدا ليومين من التصعيد.

ونقلت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية عن مصادر مقربة من ليبرمان قولها إنه ينوي الاستقالة ويخطط لهذه الخطوة منذ فترة حيث يشعر بأنه "لا يقود مؤسسة الدفاع إلى حيث يريد".