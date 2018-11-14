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غلق منفذ بيع لحوم بالدقهلية بعد تعدى العاملين فيه على لجنة التفتيش

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 01:05 م
غلق منفذ بيع لحوم بالدقهلية بعد تعدى العاملين فيه على لجنة التفتيش المنفذ
الدقهلية شريف الديب
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ترأس المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس بالدقهلية، اللجنة المشكلة لتفيذ قرار غلق رقم 934 سنه2018 م، والخاص بغلق منفذ لبيع اللحوم ( مواطنون ضد الغلاء)، وذلك لمخالفته شروط الترخيص وعدم تمكين اللجنه من القيام بعملها للتفتيش على المنقذ، والتعدى على اللجنة بالسب والقذف، وإقرار أعضاء الطب البيطرى بمخالفته القانون، بوجود لحوم مخالفة للقانون طبقا لأحكام المادة 136 من القانون رقم 53 سنة 1966م، ولم تتمكن اللجنه من تحريز المخالفات نظرا لاعتداء مسئول المنفذ على اللجنه .

 

وشارك فى اللجنة كلا من حاتم قابيل نائب رئيس المركز، والمهندس لطفى عباس مدير البيئة، ومحمد عجور مدير الرخص للمحلات، والمهندس ناصف إسماعيل مدير المرافق، وأحمد طنطاوى مدير الأمن الصناعى، والمهندس نبيل عطية مدير الإنارة وأحمد عادل بالتفتيش المالى والإدارى والطب البيطرى، والدكتورة نهى غيث.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

اكيد اللحوم غير صالحه للاستخدام الادمى.....فاغلق المنفذ يدلا من محاسبه اصحاب المنفذ ببيع لحوم فاسده

😎😣...

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