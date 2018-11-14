غرق مركب صيد بالبحر الأحمر ونجاة 22 صيادا على متنه من الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

نجا 22 صيادا من الغرق بعدما اصطدام المركب بالشعب المرجانية داخل مياة البحر الأحمر.

وغرق مركب صيد بالبحر الأحمر تدعى أبو ريان وعلى متنها 22 صيادا من بينهم 16 من مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، ولا توجد خسائر فى الأرواح.

وأشار أحد أهالى الصيادين، إلى أنه حدث عطل مفاجئ لأجهزة مركب الصيد أبو ريان وتعطلت أجهزة الملاحة، مما أدى إلى اصطدام المركب بالشعب المرجانية وتم إنقاذ جميع أفراد الطاقم البحرى على المركب ولا توجد أى خسائر فى الأرواح، وذلك كان داخل الحدود المصرية تحديدا أمام منطقة جبل الزيت بالبحر الأحمر داخل نطاق مدينة الغردقة.