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غدا.. طقس غير مستقر وأمطار بالسواحل الشمالية تمتد للقاهرة والعظمى 24 درجة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:18 م
غدا.. طقس غير مستقر وأمطار بالسواحل الشمالية تمتد للقاهرة والعظمى 24 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الخميس، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.
 
كما توقع الخبراء أن يسود طقس لطيف نهارا مائل البرودة ليلا ، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد،  والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس  بالقاهرة العظمى 24  والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 والصغرى 15 درجة ، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13، وقنا العظمى 25 والصغرى 14 ، وأسوان العظمى  26  والصغرى 15 درجة.
 
 

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