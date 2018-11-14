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"عمرة مقابل جزء من دهبك".. أحدث وسائل عصابة للنصب على سيدات الدلتا

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:00 ص
"عمرة مقابل جزء من دهبك".. أحدث وسائل عصابة للنصب على سيدات الدلتا المتهمون
كتب محمود عبد الراضي ـ مصطفى عادل
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"الحصول على عمرة"، أحدث وسائل النصب من عصابات تستهدف السيدات فى الدلتا للاستيلاء على مجوهراتهن، حيث تم القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم العديد من الوقائع.

وقال المتهمون فى اعترافاتهم، أمام جهات التحقيق، فكرنا فى وسيلة للحصول بها على مال، بطريقة سهلة وبسيطة، وفى سبيل ذلك قررنا النصب على السيدات.

وعن كيفية النصب على الضحايا، قال المتهمون، نوهم المجنى عليهن بأننا مندوبو مبيعات لدى شركة منظفات، ونقنعهن بالدخول فى مسابقة بالشركة على جوائز عينية ورحلات عمرة، ويشترط لدخولهن تلك المسابقة تقديم مصوغات ذهبية لضمان دخول المسابقة، ثم نغافل السيدات ونستولى على المصوغات الذهبية، ونستبدلها بمصوغات مقلدة، ونضعها داخل مظروف.

وأوضح أفراد التشكيل العصابى الذي يقوده "أحمد.ع" 26 سنة عاطل، و"سناء.ع" 39 سنة ربة منزل، أنهم ارتكبوا 6 وقائع بهذا الأسلوب، وأنهم يبيعوا المسروقات لجواهرجى فى بندر ايتاد البارود، تم القبض عليه لعلمه بأن المجوهرات مسروقة.

كانت أجهزة الأمن تلقت بلاغات من سيدات يفيدن تعرضهن للسرقة من قبل تشكيل عصابى، فتم القبض على المتهمين وأعادوا المسروقات.


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