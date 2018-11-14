على المصيلحى: 20% من بيانات بطاقات التموين غير سليمة

كتب مدحت وهبة تصوير أشرف فوزى

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن 90 % من بيانات بطاقات التموين حاليا سليمة، و20% بهم أخطاء فى البيانات، ﻭأنه اعتبار من أول شهر ديسمبر المقبل لن تكون هناك أخطاء فى بيانات البطاقات وسيتم إيقاف البطاقات التى بها اخطاء ومن له الحق يستطيع التظلم لحصوله على حقه من الدعم وفى خلال أسبوعين يرجع له حقه من الدعم أو رفض طلبه فى حالة عدم وحود له حق فى الدعم.



وأضاف وزير التموين خلال مؤتمر صحفى أن البعض يردد بأن وزير التموين يعمل عرضه طبقية بسبب الإعداد للمؤشرات والخصائص التى على أساسها سيتم استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات قائلا:" مفيش دوله فى الدنيا عندها دعم بيروح بالعاطل ".



