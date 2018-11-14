عريقات يطالب التشيك بعدم تشريع الضم غير القانونى للقدس

رام الله أ ش أ

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الأربعاء، جمهورية التشيك بالالتزام بقواعد القانون الدولى، ومواقف الاتحاد الأوروبي، وعدم المساهمة فى تشريع التهويد والاعتراف غير القانونى بالقدس عاصمة لإسرائيل.

جاء تصريح عريقات تعقيبا على قيام وزير خارجية التشيك توماش بترشيتشيك بزيارة البلدة القديمة فى القدس المحتلة برفقة سفير من وزارة خارجية الاحتلال.

وقال عريقات "فى سابقة بالنسبة لوزير من الاتحاد الأوروبى، قام وزير الخارجية التشيكى بمخالفة موقف وزارة الخارجية التشيكية التى أكدت التزامها القاطع بالإجماع الدولى من القدس الشرقية كونها مدينة محتلة منذ عام 1967، وخالف بشكل صارخ قواعد القانون والشرعية الدولية".

وأكد أن هذه الزيارة تسهم فى الترويج للمشروع الإسرائيلى الكولنيالى "القدس الموحدة" والضم غير الشرعى للمدينة وتشريع الاعتراف غير القانونى بها عاصمة لإسرائيل.