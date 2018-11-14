طقس سيئ يضرب المحافظات وأمطار رعديه بالسواحل الشمالية واستمرار الموجة لغدا

كتب محمود راغب

شهدت عدد من محافظات الجمهورية طقسا سيئا وأمطار رعدية ضربت عدد من محافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية، وذلك بعد توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر يضرب البلاد خلال اليومين المقبلين .

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس غير مستقر على أغلب الأنحاء من اليوم وحتى الجمعة المقبلة، وسط توقعات باستمرار فرص سقوط الأمطار التى تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق .

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس غير مستقر، نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء التى يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية تكون غزيرة على السواحل الشمالية وسيناء ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة.

وتكون الأمطار متوسطة الشدة على شمال الصعيد، والطقس يلاطف شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة بالقاهرة العظمى 23 والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 22 والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 والصغرى 13، وقنا العظمى 25 والصغرى 14، وأسوان العظمى 27 والصغرى 15 درجة.