ضبط 4501 هارب من أحكام وتحصيل 166398 ألف جنيه غرامات بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4501 هارب من أحكام، منهم 2978 حكما فى جنح الغرامات، و1283 حكما فى جنح الحبس الجزئى و166 حكم مستأنف، و64 حكم مخالفات، و10 أحكام فى جنائية وتحصيل 166398 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما شن ضباط المباحث الجنائية بفرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، برئاسة العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة حملة على تجار السموم بمركز المحلة خلال 24 ساعة الماضية تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ضمت المقدم محمود الجيار وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والرائد عمرو أبو بكر رئيس مباحث مركز المحله وضباط مباحث المركز شرطة المحلة، حيث تمكنت من ضبط 6 قضايا سلاح نارى وذخيرة و15 قضية اتجار فى مخدرات.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد من المتهمين بينهم سيدة وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر ومواد وأقراص مخدرة ومبالغ مالية من حصيلة البيع، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات والأسلحة النارية والذخائر.