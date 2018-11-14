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ضبط 108 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 1161 حكما متنوعا فى حملة بالإسماعيلية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:49 ص
ضبط 108 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 1161 حكما متنوعا فى حملة بالإسماعيلية حبس
الإسماعيلية – صبرى غانم
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 شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1161 حكمًا متنوعًا منها 835حكمًا جزئيا  و27 حكم مستأنف و257 حكم غرامات ،39 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11400 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 108 متهمًا هاربا محكومًا عليه وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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