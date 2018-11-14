ضبط هاربين من أحكام بالسجن فى حملة مكبرة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط 4 هاربين من أحكام بالسجن لمدة 15 سنة وغرامات 120 ألف جنيه فى حملة مكبرة بالبحر الأحمر، وتم تحرير محاضر الضبط اللازم وتسليمهم للجهات المختصة لقضاء العقوبة.

تلقى اللواء اشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا يفيد بتمكن مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط "حسن ع. أ. م." والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 11180/ 2016 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 214/2018 البحر الأحمر والمحكوم علية بالسجن 3 سنوات وغرامة 10.000 جنيه (مخدرات ).

كما تم ضبط "شاذلى ف. ب. ع." والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 6826/ 2018 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 488/2018 البحر الأحمر والمحكوم علية بالسجن 10 سنوات وغرامة 100.000 جنيه.

وتم ضبط "احمد م. ح. م." والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 750/ 2016 جنايات قسم ثان الغردقة حصر رقم 331/2018 البحر الأحمر والمحكوم علية بالسجن سنة وغرامة 10000 جنيه (مخدرات). كما تم ضبط 60 شخصا فى جنح الحبس الجزئى، و15 حكم فى جنح الحبس المستأنف، و295 فى جنح الغرامات الجزئية، و15 فى جنح الغرامات المستأنف و103 حكم فى جنح المخالفات.