ضبط تشكيلين عصابيين لسرقة المهمات المصلحية فى مترو الأنفاق والسكة الحديد

كتب إبراهيم أحمد - دينا الحسينى

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عقب مطاردات أمنية، ضبط تشكيلين عصابيين لسرقة المهمات المصلحية بمترو الأنفاق والسكة الحديد.

وكانت الخدمات الأمنية المعينة بنقطة شرطة التبين التابعة للإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، من ضبط كلٍ من خ. ع. ع 23 سنة، إ. ن .م 19 سنه ، س. أ. ر 17سنة، س . ع. س 15 سنة، أثناء قيامهم بسرقة مهمات مصلحية من جرارات قطارات مترو الأنفاق المخزنة داخل حوش ورش الفرز.

وعثر بحوزتهم على كمية من المهمات المصلحية عبارة عن 2 باب صاج خاص بحجرة كهرباء الجرار، 11 كابلا أطوال مختلفة، و3 قطع ضفيرة كهرباء خاصة بمواتير الجرارات، والعدد والأدوات التى تُستخدم فى ممارسة نشاطهم، وهى عبارة عن 9 مفاتيح مقاسات مختلفة، مقص حديد .



المتهميين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر ع.م.أ 27 سنة، على الفور تم تمشيط مكان الواقعة بحثاً عن المتهم المذكور، وحال مشاهدته للقوات ومحاولة ضبطه، قام بالتعدى على الخدمة - بقذفهم بقطعة من حجر البازلت، أدت لإصابة أحد أفراد الشرطة ولاذ بالفرار، حيث قام باقى أفراد القوة بمطاردته، وتمكنوا من ضبطه.

بالكشف عن المتهمين جنائياً، تبين سابقة إتهام المتهم الأول فى 4 قضايا "سرقة" ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضيتين آخرهما "مخدرات" بالحبس لمدة 3 سنوات،والمتهم الثانى مطلوب ضبطه، للتنفيذ عليه فى 4 قضايا آخرهم "مخدرات" بالحبس لمدة 3 سنوات.



المتتتهمين

كما تبلغ للخدمات الأمنية المعينة لتأمين نقطة شرطة محطة سكك حديد المكس بمحافظة الإسكندرية من بلوك 1 المكس، بإستغاثة خدمة بلوك 2 المكس بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وإصابة ملاحظ البلوك "إشتباه كسر بالذراع الأيمن، وجرح قطعى بأصبع سبابة اليد اليسرى- خفير مزلقان "بكدمات بالكتف الأيسر، والذراع الأيمن".. وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.

وفور وصول القوة الأمنية تلاحظ خروج شخصبن من البلوك، وبحوزتهما بعض المهمات المصلحية، وحال ضبطهما، حاول أحدهما التعدى على الخدمة بإستخدام سلاح أبيض "سكين" مما دعى أحد أفراد الخدمة باستخدام القدر المناسب من القوة، ونجحت فى السيطرة عليهما وضبطهما، وتبين أنهما كلٍ من م.ج.م 28 سنة ، م.م.ح 30 سنة.

بمواجهتهما اعترفا بالتعدى على المذكورين بالضرب، وإحداث ما بهما من إصابات باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وتوثيقهما بأسلاك بلاستيكية وكوفية، حال تواجدهما بمقر عملهما داخل بلوك 2 دائرة قسم شرطة الدخيلة، وتمكنهما من سرقة مهمات مصلحية خاصة بهيئة السكة الحديد، عبارةً عن بطارية 40 أمبير خاصة بالإشارات، 2 لفة كابل إشارات، وكابل كهربائى بطول 15 مترا، وكذا سرقة متعلقاتهما الشخصية، وهى عبارة عن (2 هاتف محمول، ومبلغ مالى.

بالكشف عنهما تبين سابقة إتهام المتهم الأول فى 6 قضايا "سرقة، مخدرات، أحداث".. وتبين أن المتهم الثانى سبق إتهامه فى 3 قضايا "سرقة، سلاح، ضرب"، ومطلوب ضبطه فى قضية "سلاح"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.