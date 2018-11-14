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ضبط أحد الأشخاص يصنع الأسلحة النارية فى المنيا

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:55 ص
ضبط أحد الأشخاص يصنع الأسلحة النارية فى المنيا سلاح مضبوط-أرشيفية
كتب: إبراهيم أحمد _ دينا الحسينى
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تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا بالتنسيق مع  قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بتصنيع الأسلحة النارية، والإتجار فيها، وبحوزته 6 قطع سلاح نارى وذخائر.
 
 
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالمديرية قيام مزارع 52 سنة، مقيم بناحية بنى عبيد، بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، بإدارة ورشة لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية، والإتجار فيها مُتخذاً من دائرة المركز والمناطق المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمسكنه وبحوزته 6 قطع سلاح نارى "2 بندقية خرطوش، 4 فرد محلى" و13 طلقة خرطوش، عدد من أجزاء الأسلحة النارية- مجموعة من العدد والأدوات التى تستخدم فى عملية التصنيع، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
 

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