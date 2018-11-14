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ضاحى خلفان: الإخوان حولوا مواقع التواصل الاجتماعى لوسائل تقاتل

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:44 ص
ضاحى خلفان: الإخوان حولوا مواقع التواصل الاجتماعى لوسائل تقاتل ضاحى خلفان
كتب إسلام جمال
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انتقد الفريق ضاحى خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى، الاستخدام السئ من قبل العرب لوسائل التواصل الاجتماعى، قائلا إن العرب حولوها لوسائل التقاتل الاجتماعى.

وأضاف خلفان: "حول العرب وللأسف الشديد وسائل التواصل الاجتماعى إلى وسائل التقاتل الاجتماعى، بدأ بهذه الطريقة المؤذية جماعة الإخوان، إنهم البذرة الشيطانية فى المجتمعات العربية".

 

 

ضاحى خلفان
ضاحى خلفان

 

وتابع: " هيمن الإخوان المسلمين على الإعلام القطرى وحولوه إلى إعلام رداحات، فدمروا المجتمعات العربية".

 

 


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