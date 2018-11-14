ضاحى خلفان: الإخوان حولوا مواقع التواصل الاجتماعى لوسائل تقاتل

انتقد الفريق ضاحى خلفان، نائب مدير عام قطاع الأمن العام بإمارة دبى، الاستخدام السئ من قبل العرب لوسائل التواصل الاجتماعى، قائلا إن العرب حولوها لوسائل التقاتل الاجتماعى.
وأضاف خلفان: "حول العرب وللأسف الشديد وسائل التواصل الاجتماعى إلى وسائل التقاتل الاجتماعى، بدأ بهذه الطريقة المؤذية جماعة الإخوان، إنهم البذرة الشيطانية فى المجتمعات العربية".
ضاحى خلفان
وتابع: " هيمن الإخوان المسلمين على الإعلام القطرى وحولوه إلى إعلام رداحات، فدمروا المجتمعات العربية".
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