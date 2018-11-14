video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مأساة أسرة بالفيوم مدينة بـ15 ألف جنيه وفقدت مصدر رزقها الوحيد

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 07:00 ص
صور.. مأساة أسرة بالفيوم مدينة بـ15 ألف جنيه وفقدت مصدر رزقها الوحيد
الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق

حادث تصادم حول حياة أسرة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم إلى جحيم بعدما فقدت فى الحادث مصدر الرزق الوحيد للأسرة، وهو التوك التوك الذى كان يقوده الابن الأكبر الذى أصيب فى الحادث والذى ينفق على والده مريض العمود الفقرى ووالدته مريضة القلب وأشقائه، وأصبح كل حلم الأسرة فى منزلهم المتواضع المسقوف بالقش هو توك توك آخر يقوده نجلهم بعد تماثله للشفاء لينفق عليهم ويكفيهم شرور الاحتياج.

يقول أحمد هليل خليل: كان لى توك توك اشتريته بالتقسيط خاصة بعد مرض والدى الذى أجرى عملية خطيرة فى العمود الفقرى ومنعه الأطباء من العمل وبذل المجهود بالإضافة إلى اكتشافنا لمرض والدتى وأنها مصابة بالقلب ولا يوجد مصدر للإنفاق على أسرتى وكنت أعمل عليه وأقوم بسداد الأقساط وأنفق على أسرتى، ولكن شاء القدر أن يحدث لى حادث وأصيبت فى قدمى واضطررت لإجراء عملية بمبلغ مالى كبير فقمنا ببيع التوك توك خاصة أنه كان وقع به تلفيات من الحادث ويحتاج لمبلغ كبير لإصلاحه، لافتا إلى أنه كان مصدر دخله الوحيد للإنفاق على والديه والآن أصبحت أسرته بلا عائل ولا يعلم ماذا يفعل وكل ما يتمناه أن يتم مساعدته بتوك توك جديد حتى يعمل عليه ويسدد أقساط التوك توك السابق والتى تبقى منه ديون تقدر بـ15 ألف جنيه وينفق على أسرته.

وقالت والدة محمد الحمد لله على ما ابتيلنا به لقد أصبحت حالتنا يرثى لها بعد إصابة ابنى فى الحادث وفقدنا التوك توك الذى كان مصدر دخلنا وأنا مريضة قلب أتناول الأدوية بكل شهر وأحتاج لمبالغ شهرية لشراء الأدوية ومحمد كان يتولى كل ذلك خاصة أن والده مريض ولا يستطيع العمل ولا نستطيع الا أن نقول " ربنا يحنن علينا قلوب الخير" احنا خايفين من الحوجة واننا نمد ايدنا لحد كل حلمنا توك توك يعمل عليه ابنى ويصرف علينا.

للتواصل مع الحالة 01114747646

 

 

20181015_134024
 
20181015_134041
 
20181015_134116
 
20181015_134122
 
20181015_134125
 
20181015_134132
 
20181015_134145
 
20181015_134149

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. محافظ الفيوم يتفقد عددًا من المواقع الاستثمارية والأثرية والسياحية

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة