صور.. مأساة أسرة بالفيوم مدينة بـ15 ألف جنيه وفقدت مصدر رزقها الوحيد

الفيوم – رباب الجالي

حادث تصادم حول حياة أسرة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم إلى جحيم بعدما فقدت فى الحادث مصدر الرزق الوحيد للأسرة، وهو التوك التوك الذى كان يقوده الابن الأكبر الذى أصيب فى الحادث والذى ينفق على والده مريض العمود الفقرى ووالدته مريضة القلب وأشقائه، وأصبح كل حلم الأسرة فى منزلهم المتواضع المسقوف بالقش هو توك توك آخر يقوده نجلهم بعد تماثله للشفاء لينفق عليهم ويكفيهم شرور الاحتياج.

يقول أحمد هليل خليل: كان لى توك توك اشتريته بالتقسيط خاصة بعد مرض والدى الذى أجرى عملية خطيرة فى العمود الفقرى ومنعه الأطباء من العمل وبذل المجهود بالإضافة إلى اكتشافنا لمرض والدتى وأنها مصابة بالقلب ولا يوجد مصدر للإنفاق على أسرتى وكنت أعمل عليه وأقوم بسداد الأقساط وأنفق على أسرتى، ولكن شاء القدر أن يحدث لى حادث وأصيبت فى قدمى واضطررت لإجراء عملية بمبلغ مالى كبير فقمنا ببيع التوك توك خاصة أنه كان وقع به تلفيات من الحادث ويحتاج لمبلغ كبير لإصلاحه، لافتا إلى أنه كان مصدر دخله الوحيد للإنفاق على والديه والآن أصبحت أسرته بلا عائل ولا يعلم ماذا يفعل وكل ما يتمناه أن يتم مساعدته بتوك توك جديد حتى يعمل عليه ويسدد أقساط التوك توك السابق والتى تبقى منه ديون تقدر بـ15 ألف جنيه وينفق على أسرته.

وقالت والدة محمد الحمد لله على ما ابتيلنا به لقد أصبحت حالتنا يرثى لها بعد إصابة ابنى فى الحادث وفقدنا التوك توك الذى كان مصدر دخلنا وأنا مريضة قلب أتناول الأدوية بكل شهر وأحتاج لمبالغ شهرية لشراء الأدوية ومحمد كان يتولى كل ذلك خاصة أن والده مريض ولا يستطيع العمل ولا نستطيع الا أن نقول " ربنا يحنن علينا قلوب الخير" احنا خايفين من الحوجة واننا نمد ايدنا لحد كل حلمنا توك توك يعمل عليه ابنى ويصرف علينا.

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