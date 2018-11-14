صور .. فى عيده ميلاده الـ 70.. 7 معلومات عن الأمير تشارلز

كتب محمد عبد العظيم

يحتفل الأمير الويلزى تشارلز ولى عهد المملكة المتحدة بعيد ميلاده الـ 70 اليوم الأربعاء، فهو ابن الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وزوجها دوق إدنبرة الأمير فيليب، وأزاح قصر "كلارينس هاوس" فى العاصمة البريطانية لندن، عن صورتين جديدتين، من الاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ70 الذى يوافق اليوم 14 نوفمبر، وفيما يلى نعرض أبرز 10 معلومات عن ولى عهد المملكة المتحدة فى عيد ميلاه الـ 70.

1- الأمير الويلزى أب للأميرين ويليام وهاري من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز، وهو حاليًا متزوج من كاميلا دوقة كورنوال.

2- ولد تشارلز في قصر بكنجهام يوم 14 نوفمبر من عام 1948، وهو الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية والتي كانت دوقة إدنبره آنذاك وزوجها الأمير فيليب.

3- تلقى تعليمه أولاً في مدرسة Hill House School في غرب لندن ولم يحصل على أي معاملة خاصة، ثم انتقل إلى مدرسة والده القديمة Cheam Preparatory School في شرق بيركشاير.





4- تم تتويج تشارلز باعتباره أمير ويلز يوم 26 يوليو من عام 1958 في حفل مصور تلفزيونياً، وقام بإلقاء الخطاب الرسمي باللهجتين الإنجليزية والولزية.

5- يؤكد الأمير تشارلز على أنه لن يتدخل فى السياسة عندما يجلس على عرش انجلترا.





6- تزوج الأمير تشارلز بالأميرة ديانا فى حفل زفاف أسطورى، فى 29 يوليو عام 1981 الذى وصل عدد مشاهديه وقتها لـ 750 مليون مشاهد، وانفصلا يوم 28 أغسطس عام 1996.

7- فى 10 فبراير 2005 أعلن قصر كلارنس خطوبة الأمير تشارلز وكاميلا اللذان تزوجا من نفس العام.



