video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور .. فى عيده ميلاده الـ 70.. 7 معلومات عن الأمير تشارلز

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:48 ص
صور .. فى عيده ميلاده الـ 70.. 7 معلومات عن الأمير تشارلز الأمير تشارلز يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

يحتفل الأمير الويلزى تشارلز ولى عهد المملكة المتحدة بعيد ميلاده الـ 70 اليوم الأربعاء، فهو ابن الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وزوجها دوق إدنبرة الأمير فيليب، وأزاح قصر "كلارينس هاوس" فى العاصمة البريطانية لندن، عن صورتين جديدتين، من الاحتفال بعيد ميلاد الأمير تشارلز الـ70 الذى يوافق اليوم 14 نوفمبر، وفيما يلى نعرض أبرز 10 معلومات عن ولى عهد المملكة المتحدة فى عيد ميلاه الـ 70.

 

1

1- الأمير الويلزى أب للأميرين ويليام وهاري من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز، وهو حاليًا متزوج من كاميلا دوقة كورنوال.

2- ولد تشارلز في قصر بكنجهام يوم 14 نوفمبر من عام 1948، وهو الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية والتي كانت دوقة إدنبره آنذاك وزوجها الأمير فيليب.

3- تلقى تعليمه أولاً في مدرسة Hill House School في غرب لندن ولم يحصل على أي معاملة خاصة، ثم انتقل إلى مدرسة والده القديمة Cheam Preparatory School في شرق بيركشاير.

 

2
 

4- تم تتويج تشارلز باعتباره أمير ويلز يوم 26 يوليو من عام 1958 في حفل مصور تلفزيونياً، وقام بإلقاء الخطاب الرسمي باللهجتين الإنجليزية والولزية.

5- يؤكد الأمير تشارلز على أنه لن يتدخل فى السياسة عندما يجلس على عرش انجلترا.

 

3
 

6- تزوج الأمير تشارلز بالأميرة ديانا فى حفل زفاف أسطورى، فى 29 يوليو عام 1981 الذى وصل عدد مشاهديه وقتها لـ 750 مليون مشاهد، وانفصلا يوم 28 أغسطس عام 1996.

7- فى 10 فبراير 2005 أعلن قصر كلارنس خطوبة الأمير تشارلز وكاميلا اللذان تزوجا من نفس العام.

 

4
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الآن يمكنك أخذ جولة افتراضية داخل قصر الأمير تشارلز

الأمير تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ70 مع عائلته داخل حديقة "كلارينس هاوس"

الأمير تشارلز نافيا نيته التدخل فى السياسة: "لست غبيا"

الأمير تشارلز

تشارلز

المملكة المتحدة

امير ويلز

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

صور.. وزير المالية: مررنا بالأصعب ونتائج الإصلاح تظهر بموازنة العام المقبل

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

إعلامية كويتية: من ينكر فضل مصر جاحد.. وصفاء الهاشم لا تمثل شعب الكويت

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

4 فوائد مرتقبة من مواجهة مصر وتونس.. وحدة الجماهير المصرية.. تأكيد علاقات الود مع جماهير تونس بعد النهائي الأفريقي.. ضخ دماء جديدة في المنتخب.. وتأهيل نفسي للاعبي الأهلي

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

أين خالد الهيل؟.. هاشتاج يتصدر "تويتر" بعد اختفاء متحدث المعارضة القطرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة