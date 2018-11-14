صور.. غرق منطقة العجمى بمياه الأمطار والصرف الصحى يوجه الأزمة بسيارات الشفط

الاسكندرية - جاكلين منير

شهدت منطقة غرب الإسكندرية غرق ميدان الهانوفيل الرئيسى بالعجمى بمياه الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالشارع مما أدى إلى تعطل حركة السيارات والمارة.

وقد تلقت غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية استغاثة من الأهالى وقامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمد نافع بمواجهة الأزمة بسيارات شفط المياه.

من جانبه أكد الدكتور هلالى عبد الهادى، المستشار الفنى لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن الشركة برئاسة اللواء محمود نافع قد رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال النوة.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النوة الحالية هى الأقوى منذ بداية فصل الشتاء و من المتوقع هطول الأمطار الغزيرة خلال أيام النوة لتصل مياهها إلى 45 مليمتر.