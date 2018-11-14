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صور.. غرق غرب الإسكندرية بمياه الأمطار والمحافظة تتابع أعمال الشفط

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 06:11 م
صور.. غرق غرب الإسكندرية بمياه الأمطار والمحافظة تتابع أعمال الشفط شفط مياه الأمطار
الإسكندرية - جاكلين منير
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لليوم الثانى على التوالى الطقس السيئ يضرب محافظة الإسكندرية، حيث شهدت المحافظة هطولا للأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة، ما أدى إلى غرق مناطق غرب الإسكندرية.

من جانبه كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة بالقيام بجولة تفقدية صباح اليوم بنطاق أحياء غرب والعجمى والعامرية أول لمتابعة أعمال كسح وشفط تجمعات المياه بنطاق الأحياء، والتأكد من سيولة الحركة المرورية وتصريف مياه الأمطار خلال النوة الحالية، وذلك بحضور اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، واللواء هشام كمال رئيس حى غرب، وعلاء يوسف رئيس حى العجمى، والمهندس حنفى محمد حنفى رئيس حى العامرية أول.

وتفقد السكرتير المساعد بحى عامرية أول أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بالكيلو 23.5 منطقة الجرارى بالطريق الصحراوى، والتى حدث بها تراكم للمياه نتيجة تعرض المنطقة للأمطار الغزيرة منذ أمس، وتمت الأعمال بواسطة عربيات الكسح من الحى وشركة الصرف الصحى وشركة مياه الشرب، وتم التأكد من سيولة الحركة المرورية بالطريق الصحراوى بعد الانتهاء من أعمال الكسح.

وفِى حى غرب قام السكرتير المساعد بالمرور على اعمال كسح تجمعات مياه الأمطار، فضلا عن متابعة أعمال ردم وتمهيد حفر بشارع كوبرى الهاويس ومتابعة أعمال قص وتقليم الاشجار بشارع المكس، كما تابع بالعجمى، أعمال كسح مياه الأمطار من مثلث الشركات.

ورفعت محافظة الإسكندرية منذ أول أمس درجة الاستعداد والطوارئ القصوى على مستوى أحياء المحافظة للتعامل مع توقعات الأرصاد الجوية والنوة الحالية. وتم التشديد على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

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