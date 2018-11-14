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صور.. غرق العجمى بمياه الأمطار.. ومواجهة الأزمة بسيارات الشفط

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:08 م
صور.. غرق العجمى بمياه الأمطار.. ومواجهة الأزمة بسيارات الشفط غرق منطقة العجمى بمياه الأمطار
الإسكندرية - جاكلين منير
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شهدت منطقة غرب الإسكندرية غرق ميدان الهانوفيل الرئيسى بالعجمى بمياه الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالشارع، مما أدى إلى تعطل حركة السيارات والمارة.

 

وقد تلقت غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية استغاثة من الأهالى، وقامت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية برئاسة اللواء محمد نافع بمواجهة الأزمة بسيارات شفط المياه.

 

من جانبه أكد الدكتور هلالى عبد الهادى، المستشار الفنى لشركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن الشركة برئاسة اللواء محمود نافع قد رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال النوة.

 

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن النوة الحالية هى الأقوى منذ بداية فصل الشتاء، ومن المتوقع هطول الأمطار الغزيرة خلال أيام النوة لتصل مياهها إلى 45 مليمتر.

 

غرق منطقة العجمى بمياه الأمطار (1)
 
غرق منطقة العجمى بمياه الأمطار (2)
 
غرق منطقة العجمى بمياه الأمطار (3)
غرق منطقة العجمى بمياه الأمطار (3)

 

غرق منطقة العجمى بمياه الأمطار (4)
 
غرق منطقة العجمى بمياه الأمطار (5)
 
غرق منطقة العجمى بمياه الأمطار (6)
 

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