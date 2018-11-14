صور.. "طب أسيوط" ينجح فى انقاذ حياة عجوز مصابة بغرغرينا

أسيوط ـ محمود عجمى

نجح فريق طبى مشترك من قسم جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب بجامعة أسيوط، ومعهد جنوب مصر للأورام بالجامعة بإجراء عملية جراحية لمريض يبلغ من العمر 75 عاما، يعانى من غرغرينا بأصابع القدمين ناتج عن تمدد وقرحه نشطه بالشريان الأورطى تسببت فى جلطات متكررة بشرايين الطرفين، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والدكتور سامى عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام.

وتكون فريق جراحة الأوعية من الدكتور عثمان محمود أحمد مدرس جراحة الاوعية، والدكتور هشام أبو العيون مدرس جراحة الأوعية والطبيب محمد جمال مدرس مساعد جراحة الأوعية، وفريق التخدير بقياده الدكتور أيمن ممدوح والطبيب أحمد سعيد.

ومن جانبه أكد الدكتور عثمان محمود أحمد مدرس جراحة الأوعية الدموية ومسئول الفريق الطبى لجراحة الأوعية الدموية، إنه تم إجراء أشعة مقطعية على الشريان الأورطى والطرفين بالصبغه، وأكدت نفس النتائج والوضع الصحى للمريض لا يسمح بتدخلات جراحيه للشريان الأورطى، فكان القرار استخدام دعامات مغطاه للشريان الأورطى والشريان الحرقفى الأيمن، ثم عمل زرع شريان من الطرف الأيمن للطرف الأيسر لصعوبة شق الدعامة السابقة لاختلاف كبير فى المقاسات.

وأضاف الدكتور عثمان إن هذه الحالة تعتبر الجراحة الثالثة فى تقنيه الدعامات المغطاه للشريان الأورطى تنفرد بها أسيوط فى صعيد مصر عن طريق القسطرة التداخلية وتجنب التدخل الجراحى ومخاطرة فى السن الكبير، حيث نجح الفريق بثالث حالة إيفار (EVAR) فى صعيد مصر، وأول حاله يستخدم بها (Aorto-uniiliac system) نجاح مع إجراء أشعة الدوبلكس على للشريان الحرقفى الأيسر والشريان الأورطى، وتبين وجود تمدد ووجود قرحه نشطة بالشريان مع تصلبات شديده غير مستقره وانسداد بالدعامه السابقة.



جراحة لعجوز بأصبع القدمين (1)



جراحة لعجوز بأصبع القدمين