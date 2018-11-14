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صور.. رئيس مجلس الدولة: الرقابة المالية تساعد مستشارى المجلس باكتساب الخبرة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 11:09 ص
صور.. رئيس مجلس الدولة: الرقابة المالية تساعد مستشارى المجلس باكتساب الخبرة جانب من مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب أحمد عبد الهادى
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أوضح المستشار أحمد أبو العزم ،رئيس مجلس الدولة، أن هيئة الرقابة المالية تساعد مستشارى مجلس الدولة فى اكتساب نوع من الخبرة المتخصصة مثل الجمارك والمعاشات، وثقل خبراتهم فى تلك المجالات.
 
ولفت أبو العزم، إلى أن التخصص في مجال الأوراق المالية، ليس مجالا سهلا ويحتاج إلى الكثير من الجهد والدراسة، مؤكدًا على أن محصلته كبيرة ومفيدة، منوها عن التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الجلسات النقاشية، حول مشروعات القوانين التي تقدم، موضحا أن قسم الفتوى والتشريع يبذل مجهودا كبيرا مع أعضاء الهيئة.
 
حلقات النقاش تدور حول آليات عمل الهيئة ودورها، والمستجدات التى طرحت على الأسواق وكيفية التعامل معها، وشرح الجوانب الفنية ومجالات عمل الهيئة ومستجدات الأسواق المالية غير المصرفية كالصكوك والتأجير التمويلى وغير ذلك، وذلك لقضاة مجلس الدولة، من أعضاء إدارات الفتوى وقسم التشريع بالمجلس.
مؤتمر مجلس الدولة (1)
مؤتمر مجلس الدولة

مؤتمر مجلس الدولة (2)
مؤتمر مجلس الدولة 

مؤتمر مجلس الدولة (3)
مؤتمر مجلس الدولة 

مؤتمر مجلس الدولة (4)
مؤتمر مجلس الدولة 
 
 
 
 
 

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