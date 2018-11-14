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صور.. خاطفو طفلة من حضانة بسوهاج يروون تفاصيل الجريمة

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 12:00 ص
صور.. خاطفو طفلة من حضانة بسوهاج يروون تفاصيل الجريمة المتهمون
كتب محمود عبد الراضي ـ محمود مقبول
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لم يفكر الجناة لحظة فى مصير أسرة يقتلها القلق كل لحظة على ابنتهم المختطفة، وبقلوب قاسية، خططت سيدتان وسائق توك توك لاختطاف الطفلة من حضانة بسوهاج لمساومة أسرتها بالمال.

وقالت المتهمة الأولى فى اعترافاتها أمام رجال المباحث، أقطن بالقرب من منزل أسرة الطفلة، ولدى علم بثراء الأسرة وكنت "طمعانة فى قرشين منهم"، لكن فكرت فى الفضيحة بعد الحصول على المال، خاصة أن الطفلة تعرفنى جيداً، ومن ثم قررت قتلها بعد الحصول على الفدية.

 

 

الطفلة
الطفلة

 

وعن كيفية ارتكابها للجريمة، قالت المتهمة، تسللت للحضانة التي تتردد عليها الطفلة، وأقنعت المسئولة بأن الطفلة قريبتى، وحصلت عليها وتحركت بها برفقة سيدة أخرى في توك توك خاص بأحد معارفنا، وتوجهنا لمنزل سيدة أخرى في مدينة طهطا لنترك الطفلة لديها بعدما أوهمناها أنها قريبة لنا، لكن الشرطة وصلت لنا وحررت الطفلة قبل الحصول على الفدية أو قتلها.

 

المتهمون
المتهمون

 

تلقى مركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج بلاغاً من ربة منزل 45 سنة، تفيد أنها أثناء توجهها لإحضار نجلتها البالغة من العمر خمس سنوات من الحضانة أخبرتها مشرفة الحضانة بحضور سيدة وإصطحابها .

ووجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث قاده العميد عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، توصلت تحرياته إلى أن مرتكبي الحادث هم "خضرة.م" 28 سنة ربة منزل، و"سهير.م" 30 سنة ربة منزل، و"ممدوح.أ" 25 سنة، فتم القبض عليهم واعترفوا بارتكابهم للجريمة.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د طلعت على

العدالة الناجزة

الرجاء كل الرجاء يتم التعامل مع هؤلاء المجرمين بأقصى عقوبة ممكنه علشان يبقوا عبرة لغيرهم

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