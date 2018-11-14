صور.. تكريم حفظة القرآن الكريم ضمن احتفالات المولد النبوى بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح - صلاح المسن

شهدت قرية الكاجوج بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء القرية، تحت رعاية محمد صلاح زايد، أحد رموز القرية، وبحضور الشيخ أحمد عبد اللطيف الكلحى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، والدكتور سعيد عبد الحليم، مدير عام إذاعة القرآن الكريم، والمستشار حسن الغاوى، ولفيف من أهالى القرية وأولياء أمور الأطفال المكرمين.

قال محمد صلاح زايد، إن الاحتفالية تأتى على هامش احتفالات المولد النبوى الشريف، والذى يقام بساحة الرسول الأعظم بقرية الكاجوج، مشيراً إلى أن هذه الاحتفالية تقام سنوياً على مدار الليالى الأوائل من شهر ربيع الأول، وتنتهى بليلة المولد النبوى الشريف بحضور لفيف من علماء الازهر الشريف، وتتضمن كل ليلة برنامج توعية دينية وكذلك ابتهالات إنشاد دينى وآيات من الذكر الحكيم بصوت قراء القرآن الكريم منهم الشيخ ممدوح عامر الحاصل على جائزة أفضل قارئ للقرآن على مستوى العالم والقارئ بالإذاعة والشيخ حجاج الهنداوى ومحمود الحلفاوى والشيخ محمود الحشد وأمين الدشناوى.

وأشار إلى أن الليلة الختامية تشهد مديح عن الذكر النبوى الشريف، وبحضور لفيف من كبار المداحين كالشيخ ياسين التهامى والشيخ أحمد الكلحى وإسماعيل محمود عيسى والدكتور احمد كريمة وتنطلق أجمل الليالى وأروع الابتهالات الدينية فى مديح سيرة اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.



أطفال القرية



الأطفال المكرمين



تكريم الأطفال



جانب من التكريم