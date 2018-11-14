صور .. انهيار منازل فى عزبة سعيد بالمعابدة بمركز أبنوب بأسيوط بسبب السيول

دمرت السيول عددا من المنازل فى عربة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب وجار حصر الخسائر، وفر سكان القرية إلى أعلى الجبل والمناطق المرتفعة تاركين منازلهم، بعدما جرفته مياه السيول وتعرضت العزبة لخسائر كبيرة بسبب الأثاثات والمواشى والمنازل التى تم تدميرها ولم يتم حصرها حتى الآن بسبب السيول التى ملأت الشوارع وصعبت المرور بين المنازل لحصر الخسائر.

وقال خالد صادق البريشى، أحد سكان قرية المعابدة، إن مياه السيول هاجمت المنازل بسرعة شديدة مما جعل الأهالى يفرون إلى أعلى منطقة جبليه هربا من الغرق بينما لم يتمكنوا من إنقاذمحتويات منازلهم مما عرض الكثيرون لخسائر مالية بسبب الأثاثات والمواشى وبعض الأموال .

وطالب ممدوح العربى أحد سكان قرية المعابدة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط والجهات التنفيذية والأمنية بالتدخل السريع وإرسال إغاثات عاجلة للقرية وللأهالى الذين فروا تاركين منازلهم بسبب هذه السيول، مشيرا إلى تدمير عدد كبير من المنازل بسبب هذه السيول التى حاصرت المنازل

وفِى نفس السياق توجهت الجهات التنفيذية والأمنية لمكان السيول للمساعدة والوقوف على حجم الخسائر التى تعرضت لها القرية

وتتعرض محافظة أسيوط لموجة من الطقس السيئ وأعلن اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط حالة الطوارئ ودرجة الاستعدادات القصوى تحسبًا ووجه المحافظ تعليماته لكافة الجهات المختصة بالاستعداد لمجابهة أى أزمات محتملة وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

وأكد محافظ أسيوط، على أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة ومواجهة أى أثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية أو سقوط أمطار غزيرة.

وكلف نور الدين رؤساء المدن والمراكز برفع درجة الاستعداد بمراكزهم ومراجعة المهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أى مواقف طارئة وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية.

وجرى تكليف لمديرية الصحة برفع درجة الاستعداد فى كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.