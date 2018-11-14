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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 05:17 م
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صور.. أمطار وسيول تغرق شوارع عزبة سعيد بقرية المعابدة بأسيوط

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 05:17 م
صور.. أمطار وسيول تغرق شوارع عزبة سعيد بقرية المعابدة بأسيوط أمطار وسيول تقتحم المنازل
أسيوط-هيثم البدري
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اقتحمت السيول والأمطار عزبة سعيد بقرية المعابدة التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط مما تسببت في ذعر الأهالي الذين فروا هاربين من المياه وتسبيت في بعض الخسائر جار حصرها وتم ابلاغ الجهات المعنية وجار متابعة الموقف

وتتعرض محافظة اسيوط  لموجة من الطقس السيئ وأعلن اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط   حالة الطوارئ ودرجة الاستعدادات  القصوى تحسبًا ووجه المحافظ تعليماته لكافة الجهات المختصة بالاستعداد لمجابهة أي أزمات محتملة وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع الاستعداد طبقًا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

وأكد محافظ أسيوط أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز لمتابعة ومواجهة أي أثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية أو سقوط أمطار غزيرة.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والمراكز برفع درجة الاستعداد بمراكزهم ومراجعة المهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية.

وجرى تكليف لمديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

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