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شيخ الأزهر: علاقة الشرق والغرب يجب أن تقوم على أساس احترام ثقافة المجتمعات

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:18 م
شيخ الأزهر: علاقة الشرق والغرب يجب أن تقوم على أساس احترام ثقافة المجتمعات لقاء شيخ الازهر مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبوندستاج الألماني
كتب لؤى على
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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، جيدا ينسن، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبوندستاج الألماني، والوفد المرافق لها خلال زيارتها لمصر.
 
قال فضيلة الإمام الأكبر إن الدين الإسلامى يدعو لاحترام حقوق الإنسان، وفى مقدمتها حريته فى الدين والعقيدة، وهو ما أكده القرآن الكريم فى عدة مواضع، وأثبتته ممارسات المسلمين على طوال التاريخ.
 
وأكد فضيلته ضرورة أن تقوم العلاقة بين الشرق والغرب على أساس احترام ثقافة وقيم وأخلاق وعادات المجتمعات الأخرى، داعيا إلى الابتعاد عن سياسات الهيمنة، وأنماط التعليم التي ترسخ لأحادية الرأي وترفض الحوار مع الآخر.
 
من جانبهم أكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبوندستاج الألماني أنهم حريصون على الاستفادة من آراء فضيلة الإمام الأكبر بصفته أحد أهم الشخصيات العالمية الرائدة في الدعوة للحوار والسلام، مشيدين بخطاب فضيلته الذي يؤكد على ضرورة احترام مختلف العقائد والأديان.
 
 
 

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