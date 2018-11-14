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الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:14 م
خالد صلاح
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شوف مصر من فوق.. إبهار المعالم الأثرية فى الأقصر بكاميرا درون.. فيديو

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:53 م
شوف مصر من فوق.. إبهار المعالم الأثرية فى الأقصر بكاميرا درون.. فيديو كاميرا درون تبرز جمال مدينة الأقصر
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فى إطار تنشيط السياحة والبحث عن كل ما هو جديد لتقديمه للمشاهد العزيز، يستعرض "دوت مصر" من خلال تقنية كاميرا درون، أبرز معالم "أم الدنيا"، من السماء.

تمتلك مصر جميع المقومات التى تجعلها واجهة سياحية مثالية على مستوى العالم، حيث تحتضن ثروة هائلة من المعالم التاريخية والمناظر الطبيعية الخلابة التى تجذب ملايين السياح سنوياً للاستمتاع بهذه المناظر.

وفى حلقة اليوم نعرض أبرز معالم مدينة الأقصر الأثرية، ومنها وادى الملوك، وادي الملكات، معبد مدينة هابو، ومعبد الرامسيوم، ودير المدينة، ومقابر النبلاء، والدير البحرى.


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