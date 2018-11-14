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شكرى يلتقى مفوض الاتحاد الأوروبى للهجرة والمواطنة والشئون الداخلية بأديس أبابا

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 08:08 م
شكرى يلتقى مفوض الاتحاد الأوروبى للهجرة والمواطنة والشئون الداخلية بأديس أبابا وزير الخارجية سامح شكرى يلتقى المسؤول الأوروبى فى أديس أبابا
كتب : أحمد جمعة
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التقى سامح شكرى وزير الخارجية اليوم الأربعاء فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع "ديميتريس افراموبولوس" مفوض الاتحاد الأوروبى للهجرة والمواطنة والشئون الداخلية، وذلك على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي، المنعقدة خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر 2018.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء شهد تبادلا للرؤى حول سبل التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والرؤية المصرية تجاه هذه الظاهرة والتى تستند إلى منهج متكامل يراعى بين مختلف الجوانب التنموية والاجتماعية والتى تمثل الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة كألفقر والبطالة وعدم الاستقرار السياسى وافتقار قنوات شرعية لهجرة أمنة، وبين الأبعاد الأمنية.

 

 


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