شرطة التموين تضبط 97 قضية أبرزها 4 أطنان أسماك غير صالحة للاستهلاك

كتب إبراهيم أحمد – دينا الحسينى

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت الحملات عن ضبط 97 قضية ضبط خلالها 432,545 طن – 309,674 ألف لتر - 213,112 ألف عبوة، 323,734 قطعة، 2032 إسطوانة.

وجاء أبرز تلك القضايا ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج وتعبئة الأسماك كائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة (بالقليوبية)، وبحوزته 4,600 طن أسماك مملحة ومُدخنة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيداً لطرحها للبيع، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن محطة لتعبئة البوتاجاز بدائرة قسم شرطة بنى سويف، لقيامة بتجميع كميات كبيرة من الغاز الصب قدرها 306,318 طن، وذلك من خلال إنقاص أوزان أسطوانات البوتاجاز عند التعبئة والاستيلاء عليها، تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة قها (بالقليوبية)، لقيامه بتجميع والاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية قدرها 303,674 ألف لتر "سولار بنزين 92, 80، تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء لحسابه الشخصى، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص للصناعات الغذائية، بدائرة قسم شرطة بنى سويف، لحيازته وتعبئته كميات من المقرمشات المغشوشة، ومدون عليها (بيانات على غير الحقيقة) وتم ضبط 84,432 ألف عبوة مقرمشات منتج نهائى، 1,200 طن مستلزمات إنتاج، تمهيداً لطرحها للبيع، وتحقيق أرباح غير مشروعة.