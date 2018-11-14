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شاهد.. كيف أنقذت فرق الطوارئ بمطروح الشوارع من الغرق بمياه الأمطار ..صور

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 04:02 ص
شاهد.. كيف أنقذت فرق الطوارئ بمطروح الشوارع من الغرق بمياه الأمطار ..صور مياه الأمطار
مطروح – حسن مشالى
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تعمل فرق الطوارئ التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، على إزالة تجمعات مياه الأمطار، من الشوارع والمناطق الرئيسية أولاً بأول، والقضاء على المشكلة التى كانت تتكرر خلال السنوات الماضية، ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع وإعاقة حركة المواطنين والسيارات.

 

وتعمل فرق طوارئ قطاع الصرف الصحى بالشركة، أثناء وبعد سقوط الأمطار الغزيرة، التى تشهدها المحافظة منذ صباح أمس ومستمرة بشكل متقطع حتى الآن، وهو الأمر الذى يلقى إشادة واسعة بين أهالى مطروح.

 

ويشرف على أعمال إزالة تجمعات مياه الأمطار، الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، والمهندس هشام توفيق رئيس قطاع الصرف الصحى.

 

وتشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى، حاليًا، سقوط الأمطار الرعدية المتوسطة بشكل متقطع، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

 

على جانب آخر لم تتلق غرفة عمليات المحافظة أية بلاغات حول حدوث أعطال أو أضرار بسبب تساقط الأمطار والتقلبات الجوية.

 

يذكر أن أهالى مطروح، خاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون سقوط الأمطار الغزيرة، لملء الآبار وخزانات تجميع مياه الأمطار، التى يعتمدون عليها طوال العام فى الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضى ونثر تقاوى الشعير والقمح.

فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل مياه الامطار من الشوارع (1)
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل مياه الامطار من الشوارع (1)

 

فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل مياه الامطار من الشوارع (2)
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل مياه الامطار من الشوارع (2)

 

فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل مياه الامطار من الشوارع (3)
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل مياه الامطار من الشوارع (3)

 

فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل مياه الامطار من الشوارع (4)
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل مياه الامطار من الشوارع (4)

 

فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل مياه الامطار من الشوارع (5)
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل مياه الامطار من الشوارع (5)

 

فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل مياه الامطار من الشوارع (6)
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل مياه الامطار من الشوارع (6)

 

فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل مياه الامطار من الشوارع (7)
فرق طوارئ شركة مياه مطروح تزيل مياه الامطار من الشوارع (7)

 


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