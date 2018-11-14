شاهد في دقيقة.. مشروع مترو وصلة مطار القاهرة وموعد بدء التنفيذ

كتب رضا حبيشى

نقدم في الفيديو التالي أبرز المعلومات عن مشروع مترو وصلة المطار ضمن المرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو وما تم اتخاذه من خطوات لتنفيذ هذا المشروع وموعد بدء التنفيذ الفعلي وتكلفته وكيفية تدبير هذه التكلفة.

1ـ طول الوصلة 6.65 كم.

2ـ المشروع يشمل 5 محطات نفقية "الحجاز 1- الحجاز2 - الكلية الحربية- شيراتون- مطار القاهرة"

3ـ التكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 8 مليارات جنيه

4ـ عرض فرنسي تلقته الهيئة القومية لتنفيذ المشروع

5ـ اتخاذ قرار بشأن العرض الفرنسي لتنفيذ المشروع خلال شهرين

6ـ العرض الفرنسي يشمل إعداد الدراسات والتصميمات وتنفيذ المشروع

7ـ دراسات المشروع تستغرق من 6 إلى 12 شهرا

8ـ بدء أعمال التنفيذ الفعلية للمشروع متوقعة خلال بداية 2020

9ـ فترة تنفيذ المشروع من المتوقع أن تبلغ 3 سنوات

10ـ المشروع يربط المطار بالخط الثالث للمترو ومنه بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى والمدن الجديدة

11ـ فرنسا عرضت تمويل المشروع بـ 300 مليون يورو في صورة قرض ميسر

12ـ التنفيذ سيكون وفقا لأسعار 2014