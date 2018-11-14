شاهد في دقيقة.. تفاصيل رحلات العمرة للموسم الجديد × 11 معلومة

كتبت آمال رسلان

استعدادات حثيثة اتخذتها شركات السياحة لبدء لموسم العمرة الجديد للعام الحالى 1440ه، والذى أعلنت وزارة السياحة عن بدايته مبكرا، حيث ستبدأ أولى الرحلات لهذا الموسم يوم الخميس الموافق15نوفمبر القادم، حيث يبلغ الحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد بـ 500 ألف تأشيرة، يتم تنفيذ 20٪ منها خلال شهر رمضان.

1. بلغت عدد الشركات التي وثقت أوراقها حتى الآن 450 شركة سياحة

2. تستمر عملية التوثيق حتى 10 ديسمبر المقبل

3. سيتم تسيير ما يقرب من 15 رحلة على مدار الموسم

4. سيتم تسيير 200 ألف تأشيرة عمرة من 15 نوفمبر إلى يوم 21 يناير المقبل

5. في حين يتم تسيير 200 آلف تأشيرة من 21 يناير حتى نهاية شهر شعبان

6. يستأثر شهر رمضان وحده بـ100 ألف تأشيرة عمرة

7. تتراوح أيام الإقامة في السعودية من 8 إلى 12 يوما

8. تتراوح أسعار العمرة المستوى الاقتصادي من 10 إلى 13 ألف جنيه

9- المستوى الـ5 نجوم يبدأ من 40 وحتى 45 ألف للحجز في غرفة مزدوجة

10. متوسط سعر تذاكر الطيران تتراوح من 7300 جنيه وحتى 8700 جنيه "القاهرة – جده"

11. من أدى العمرة بداية من عام 2015 يدفع 2000 ريال في السعودية